艾薇來不及見最後一面心碎！　「痛失摯愛」陷自責崩潰爆哭　

▲艾薇新歌寄託對阿公的思念與溫柔祝福。（圖／原音娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

艾薇日前宣布加入《原音娛樂》成為邱鋒澤師妹，近來推出新歌〈天使借的溫柔〉，靈感來自最愛的阿公離世，當時她正在異鄉打拚歌唱比賽，阿嬤為了不影響她心情而隱瞞噩耗。直到比賽結束才得知，讓她深感自責，淚崩表示：「我沒能見他最後一面！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼艾薇錄製新歌哭到潰堤。（圖／原音娛樂提供）



當時她寫了一首悲傷的歌曲但並未發佈，寫完轉念一想：「為什麼有人離開的歌都很難過？」她決定轉念創作一首能撫慰人心的作品，「因為每個人都是每個人的天使，阿公是天使派來借我的，現在才還回去，我期許能成為其他人的『天使』，要繼續給旁人溫柔和善良。」這首歌曲不只寄託對阿公的思念，也源於三峽的車禍事件，艾薇聞訊後前往悼念，再度想起阿公，她感性表示：「希望這首歌能陪伴還在世的大家走過悲傷，我們也是別人溫柔的天使。」

也因為歌詞太深刻，讓她錄音時唱第一個副歌就情緒潰堤，她坦言：「每次聽都會哭，但不是難過，而是很多感觸。這首歌像是跟阿公對話，也希望能成為別人的能量。」拍攝MV更是哭了整整六次，原來片尾一段以「放氣球」象徵「放手」的涵義，被導演要求與氣球「對話」的過程中，讓艾薇思念的情緒又再度爆發瞬間入戲，現場哭成淚人的她邊哭邊抽蓄說道：「當下我真的不想放開。」真情流露的演出讓現場工作人員也為之動容。

甫加入新東家的艾薇透露下半年在音樂工作上上有很多新計劃，「11月會再發一首新歌，會是很大的驚喜，也會以新造型跟大家見面，大家可以期待，而大家敲碗很久的個唱，預計明年初跟大家見面！」

