《我家的事》曾敬驊「國中照」被挖出！戴粗框眼鏡青澀模樣　網讚從小帥到大

電影《我家的事》口碑好評持續發酵，不只掀起觀眾對於家的思念，也喚起大家的兒時記憶。導演潘客印在個人社群平台分享高中時期的照片，意外釣出曾敬驊曝光自己國中時期戴粗框眼鏡略微青澀的照片，被網友大讚「從小帥到大」。

▲《我家的事》主演（左起）演員高伊玲、黃珮琪、曾敬驊、藍葦華，日前「全家出動」和影迷相見歡。（圖／牽猴子提供）

《我家的事》全台票房突破600萬，日前推出「口述影像」場，歷時8個月製作，讓視障同胞能夠用「聽」的方式欣賞電影。被問到電影中最觸動的地方，視障朋友坦言對片中親情互動很有共鳴，尤其是爸爸藍葦華對小孩關心的方式與自己父親非常相似，更大讚「演得很好」，在場的演員曾敬驊、黃珮琪聽完忍不住紅了眼眶，感動回應「謝謝你來」。

▲曾敬驊曝光自己國中時期戴粗框眼鏡略微青澀的照片，被網友大讚「從小帥到大」。（圖／牽猴子提供）

導演潘客印得知後相當感謝：「口述影像讓電影的這份感動，傳到更多人的心中。就算只有一個觀眾來看，只要能在心中留下溫暖，那一切就值得了。」視障朋友映後哽咽分享口述影像對視障同胞觀看電影有極大幫助，在畫面只有動作沒有聲音的情況下，口述影像增強對畫面的敘述與說明，讓視障同胞用聽的就能知道故事線的發展。

▲《我家的事》映後觀眾不斷拭淚，（左起）曾敬驊、黃珮琪、高伊玲、藍葦華。（圖／牽猴子提供）



不只口述影像場次催人熱淚，一連兩天舉辦《姊姊》與電影《我家的事》連映場也座無虛席，演員藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪「全家出動」到場和影迷互動交流。映後見到現場觀眾深受角色情緒感染不斷拭淚、啜泣聲此起彼落，飾演媽媽的高伊玲暖心表示：「我們一家人都過得很好，請大家不要擔心！」

▲《我家的事》姐弟檔黃珮琪、曾敬驊。（圖／牽猴子提供）

台下有影迷好奇藍葦華與角色阿冬的相似度，他則急著撇清「本人跟阿冬不像」，沒想到大家一臉不相信還笑出聲，讓藍葦華忍不住求情說「真的啦！賣笑啦！」演技深入人心。此外，官方社群驚喜上傳片中藍葦華與高伊玲的婚紗照，媽媽穿著白色婚紗塗大紅色口紅，爸爸站在媽媽旁邊，面無表情但眼神藏不住緊張神情，影迷直呼「很有年代感」。

▲《我家的事》夫妻檔高伊玲、藍葦華。（圖／牽猴子提供）

官方更無預警公開「忍痛剪掉系列」的未播片段，影迷敲碗已久的「爸爸雨中接夏仔」影片一上線，立刻掀起熱議，不少人表示「爸爸的愛都藏在行動裡」、「一分鐘的片段怎麼這麼好哭」，更直言要再進戲院多刷幾次，見證這一家人深刻又濃烈的愛。

▲《我家的事》無預警公開「忍痛剪掉系列」的未播片段。（圖／牽猴子提供）