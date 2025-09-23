黃嘉千恢單後變太美…2大咖好友狂虧「有新戀情」　親揭感情現況！

記者黃庠棻／台北報導

女星黃嘉千在中廣《美的世界》幫于美人代班主持，專訪郎祖筠，兩人剛好在舞台劇《明星養老院》2.0演出，暢聊劇中提到的早期電視節目與明星，黃嘉千笑說這齣戲幸好有郎祖筠，因為很多明星典故，即使監製王偉忠偶爾也講不出「那個誰」到底是誰，只有郎祖筠可以接上正確名字。

▲黃嘉千、郎祖筠。（圖／金星文創提供）

《明星養老院》2.0將於11月8日、9日在高雄文化中心至德堂演出三場，郎祖筠與黃嘉千飾演已經拆夥、反目的少女偶像組合，劇中兩人幾十年不見面、不交談，沒想到老了都住進明星養老院，引發種種情感糾葛。

▲黃嘉千、郎祖筠。（圖／金星文創提供）

黃嘉千說郎祖筠在舞台劇一開場就令人驚艷，大家都沒想到對方的身材這麼好，還會穿著超高高跟鞋又唱又跳；郎祖筠說，當時的明星作秀需要氣勢，高跟鞋是必備品，只是她一上舞台就變成「摔跤天后」，怕摔就要更小心地用腳趾頭死命抓著鞋底，笑說「活像酷斯拉的腳」。

▲黃嘉千。（圖／翻攝自黃嘉千臉書）

兩人也聊起演藝人生，細數黃金五寶、崔苔菁、張小燕的經典作品，黃嘉千好奇郎祖筠是不是打算活到老，演到老，對方表示今年剛好60歲，老公也問到她打算演到幾歲。郎祖筠覺得只要有人找她演，她就演，向陳淑芳阿姨看齊。

▲黃嘉千親揭感情現況。（圖／記者黃克翔攝）

近期盛傳黃嘉千恢復單身之後，又有了新戀情，郎祖筠也覺得對方真的變得很漂亮。對此，黃嘉千笑說都是之前何如芸看到她，猛虧她應該有戀情，後來 《明星養老院》監製王偉忠又故意跟她說「可以公布了」，其實根本沒這回事，直接否認有新戀情的傳聞。