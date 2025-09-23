才剛唱完雄蛋！　八三夭無預警曝光「雙重重磅喜訊」

▲八三夭加盟索尼音樂。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

搖滾天團八三夭震撼宣布加盟索尼音樂，同門歌手熊仔、韋禮安等歌手紛獻藏頭詩，熱情迎接，與八三夭情誼深厚的韋禮安幽默喊話：「歡迎八三夭來當我的師弟！」睽違600天，八三夭也推出新專輯的先行單曲〈最瘋狂的藝術家〉，開場以弦樂堆疊，揭開歌劇序幕，隱喻「藝術家」的古典感融合搖滾風，三連音的躁進感，描繪出藝術家內心的偏執與靈感的張牙舞爪、趨近瘋狂的行徑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲八三夭將推出新專輯。（圖／索尼音樂提供）



〈最瘋狂的藝術家〉，由八三夭主唱阿璞詞曲創作，是八三夭全新自傳式的演唱會主題序曲，是古典歌劇和現代Metal的碰撞，他說：「這首歌在寫我心目中的藝術是什麼？我們這些創作者都是站在巨人的肩膀，看著我們喜歡的藝術家們，朝著夢想前進，希望自己的創作可以感動一些人，我們不停去掏空自己的心和思想，希望我們的作品可以為大家帶來一些治癒的作用。」

八三夭也表示：「當一個藝術家在埋頭創作的時候，並不知道自己或許在未來，可能會影響整個世代，甚至創造出新的歷史。」隨著專輯先行單曲的推出，吉他手劉逼也預告：「八三夭今年的新專輯，會是一張很重的專輯。」