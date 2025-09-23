《戲說台灣》菜瓜布修煉成人！　夢幻金仙女現身「一看竟是Lulu」

記者黃庠棻／台北報導

三立台灣台戲劇常勝軍《戲說台灣》於9月22日起推出全新單元《玄武扞善緣》，外景取景於雙溪公園。這次驚喜邀請到Lulu黃路梓茵特別參與演出，化身「鑢仔仙」（菜瓜布精），成為戲說史上最奇幻的「菜瓜布仙子」，要「LU乾淨」全天下人的身體。

▲Lulu驚喜出演《戲說台灣》。（圖／三立提供）



本次單元兩位重量級戲說一哥一姐也親自下海客串，陳小菁飾演「面巾仙」、陳威翰飾演「茶箍仙」，而Lulu則是菜瓜布修煉成精的「鑢仔仙」。製作人笑說「戲說宇宙，萬物可成精，連古代洗澡用的菜瓜布、肥皂、毛巾，都能修煉成人形！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Lulu驚喜出演《戲說台灣》。（圖／三立提供）



Lulu首次參與《戲說台灣》，劇組特別為她量身打造劇情，出場時還以唯美泡泡特效搭配她新專輯〈Sunny Park日頭公園〉，營造浪漫氛圍。她笑說「本來以為自己會像海綿寶寶，沒想到造型師幫我穿上金色古裝，超夢幻！」

▲Lulu驚喜出演《戲說台灣》。（圖／三立提供）

對此，Lulu開心直呼「這通告是我求來的！」透露某次為金鐘獎宣傳時，碰巧看到戲說工作人員在開會，立刻毛遂自薦「我要出台語專輯，我可以來戲說演戲嗎？」對方答應後，她還再三確認真假，最後開心圓夢。她更稱讚「戲說演員真的很厲害，意志力超堅強，命要很硬，因為大家常常翻班工作，非常敬佩。」

▲Lulu驚喜出演《戲說台灣》。（圖／三立提供）



而Lulu首次與「戲說一姊」陳小菁合作，大讚「果然是一姊，演什麼都很輕鬆，跟她對戲超自在。」她還嘴甜笑說陳小菁雖然是姊，但小梨渦很可愛「像妹妹一樣」；陳小菁則回應，「Lulu有備而來，台詞背得又快又順」，功課做得很足。

▲Lulu驚喜出演《戲說台灣》。（圖／三立提供）

不僅如此，Lulu笑問陳小菁「妳覺得我可以演壞女人嗎？」當場台八戲魂上身即興演出，展現對戲劇的熱情，她也透露自己從小就愛看《戲說台灣》，這次能登上節目宣傳新歌、又能參與戲劇演出，直呼「真的沒有想過可以用這種方式宣傳，超級驚喜！」兩人還現場還原了經典台八打巴掌橋段。

▲陳小菁。（圖／三立提供）



另外，陳小菁現正忙於《百味人生》拍攝，原本是八點檔壞女人專業戶的她，這次一改壞女人形象，出演最接地氣的菜市場媽媽「秋香」。這次《戲說台灣》專案演出更是致敬「東方不敗」，一掃過去古裝悲情、婉約的刻板形象，一身白衣俠女造型，也讓導演直呼不愧是戲說女神，什麼造形都能駕馭。