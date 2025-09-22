賴薇如籌備瑜珈老師證照！　曝夫妻不同派系「拒絕和老公練習」

記者孟育民／台北報導

賴薇如化身「愛心快遞員」提前陪憨兒過中秋，化心意為行動呼籲大家一同支持「送愛禮盒」送暖做愛心！致力於公益的薇如繼去年陪憨兒歡慶生日後，今年再度與真善美社會福利基金會攜手合作，化身「愛心快遞員」的她特別提前送上中秋月餅，陪伴憨老與憨兒一起過節、自封為「康樂股長」的她更現場與玩遊戲，還帶領大家一起做伸展操，送上滿滿的陪伴及真誠互動，讓現場如同樂會般氣氛既歡樂又溫馨！她開心表示：「去年是被愛包圍的感覺，今年則多了一份使命感！」

▲ 賴薇如響應公益。（圖／桃園市真善美社會福利基金會）

帶著憨兒憨老一起做瑜珈的賴薇如帶起操來專業又架式十足，事實上，對瑜珈有高度興趣的她其實造從去年就開始籌備考瑜珈老師證照，在學習的過程中，甚至有瑜珈館邀她去上課，她透露：「其實還沒完全準備好（當老師），目前還在積極學習中，對我來說，瑜珈是一輩子的事，老師這件事是我的動力，我會一直準備下去！」

▲ 賴薇如帶憨兒做瑜珈 。（圖／桃園市真善美社會福利基金會）

被問到是否會找老公一起練習「雙人瑜珈」，她秒回：「沒有喔，他是硬派！！我們不同派系～」言語中透露夫妻倆甜情蜜意的她談起對瑜珈的熱愛，薇如特別分享當初是因為遇到一位好老師，才開啟自己的「瑜珈開關」，更讓她感受到自己身體的無限可能，「因為瑜珈不只是體式，還有哲學、生活方式，都給我人生一個新的啟發。」從舞台到瑜珈墊，薇如用行動詮釋：真正的療癒，不只來自呼吸與伸展，更來自一顆願意持續學習的心。