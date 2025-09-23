陸劇男神升級西裝暴徒！白敬亭練壯「襯衫炸出巨肌」敬業舉動曝光

記者黃庠棻／台北報導

陸劇男神白敬亭今年繼《難哄》掀起追劇熱潮後，再度帶來愛奇藝國際版懸疑新作《不眠日》，該劇結合刑偵與科幻元素，把時間循環這一題材推向全新層次，劇情燒腦緊張，開播後便成為秋季討論度最高的劇集之一，在劇中飾演特警的他，特地為角色增重以展現更壯碩的體態，成功突破以往的暖男路線，塑造出硬朗幹練新形象。

▲《不眠日》由白敬亭、文詠珊主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

《不眠日》由劉璋牧執導，改編自張小貓小說《逆時偵查組》，描述特警「丁奇」（白敬亭飾）7年前因醉酒落水意外進入時間迴圈，他發現迴圈會在第5次終結且無規律地出現，於是他利用迴圈記憶買彩票、股票致富，並成為警察做有意義的事。

影集《不眠日》第一集便以銀行爆炸案作為開場，白敬亭多次嘗試阻止慘劇，甚至一度慘遭炸飛送命，短短1集裡就展示了迴圈規則的驚險與殘酷。隨後，劇情延伸至墨馬集團的權力爭奪與連環命案，基因科研、商業陰謀與謀殺威脅交織，每條支線都牽動主線推進，讓劇情張力不斷升級。

白敬亭過去以冷靜理性或溫潤文雅的角色受到喜愛，這次在《不眠日》中轉型為硬派刑警，也細膩展現丁奇在多次循環後的心理轉折，既有因屢次失敗而生的自責，也有在危急時刻依然選擇堅守的決心。其中一場為保護上司而中彈的戲分，他把瀕死狀態演繹得極為真實。

白敬亭被觀眾盛讚為「生理性演技」，甚至有人打趣「導演是不是用了真子彈？」看到評論後他也親自回覆「不至於、不至於」，以幽默化解讚譽，笑翻網友。談及這場戲，他坦言為了讓表演更貼近真實，特地查閱醫學資料，深入了解人在瀕死狀態下的生理反應，例如瞳孔逐步擴散、頸部青筋暴起，以及嘴唇顏色漸變等細節，並將這些研究融入演出，力求呈現最逼真的效果。

劇中女主角「安嵐」由文詠珊飾演，她是一位冷靜聰穎的高智商科學家，帶著母親遭遇事故的秘密踏入事件核心，安嵐與丁奇之間從互相猜忌到逐漸建立信任，兩人最終成為破案黃金拍檔。

而泰國女星Aokbab（茱蒂蒙瓊查容蘇因）的加盟更讓觀眾大感驚喜，她憑藉電影《模犯生》在亞洲走紅，此次在《不眠日》中飾演神秘科學家「麥琪」，每次現身都帶來緊張氛圍，觀眾紛紛猜測她是否與時間循環有關，為劇情增添不少懸念。

由於《不眠日》中有不少打戲，還找來好萊塢的動作導演張鵬設計槍戰、近身搏鬥等高燃鏡頭。為了更貼近特警角色，白敬亭在開拍前特地增重，好讓自己看起來更壯碩，在爆破戲和水下憋氣等危險戲份中，他也堅持親自上陣，劇中他有不少穿著西裝執行任務的場面，帥氣又不失狠勁，完全就是行走的荷爾蒙，也讓他多了「西裝暴徒」封號。

