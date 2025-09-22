「廣播界白嘉莉」林安娜辭世！享耆壽90歲　家屬悲慟證實死訊

▲林安娜(右)是一代廣播天后。（圖／家屬提供）

圖文／CTWANT

台灣廣播界痛失一代傳奇，資深主持人林安娜，擁有「廣播界白嘉莉」美譽，並是台灣首位能以國、台語雙聲帶主持的女性播音員，長年活躍於電台，是不少聽眾心中難以取代的聲音。遺憾的是家屬證實林安娜於9月16日安詳辭世，享耆壽90歲。這位深耕廣播領域逾60年的傳奇人物，一生將熱情與聲音獻給無數聽眾，消息傳出後，各界紛紛表達哀悼與敬意。

根據《中時新聞網》報導，林安娜從20歲便投身廣播工作，廣播生涯長達60年，主持過〈午安您好〉、〈勞工俱樂部〉等節目，以溫柔、穩重的聲線成為無數聽眾午後時光的最佳陪伴。其國、台語雙聲帶的主持特色，成功跨越語言界線，深受不同族群歡迎，奠定其在廣播界的地位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除廣播成就外，她優雅的儀態與親和的主持風格也讓她獲得「廣播界白嘉莉」的稱號，成為廣播節目中極具代表性的女性聲音。她的貢獻不僅塑造了台灣廣播的黃金年代，也成為後輩學習的楷模。

據家屬表示，林安娜晚年雖因身體狀況不佳、行動不便，於80歲時因車禍正式退休，結束她長達數十年的主持人生涯。然而，她最終是在沒有病痛折磨下自然辭世，離開時十分安詳，讓家屬雖不捨但也感到釋懷。

林安娜的一生幾乎與廣播密不可分，從護理專業轉而投身廣播，將對聲音的熱情化作畢生職志。她的離去，象徵一個廣播時代的結束，卻也讓她留下的聲音與精神，繼續在人們心中長存。

延伸閱讀

▸ 婆婆擅自把限量月曆送大姑「喜歡就拿」 媳婦傻眼：永遠覺得是一家之主

▸ 大哥拒買票！潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」只為賣水 身份曝光網全跪了

▸ 原始連結