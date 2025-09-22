周湯豪嗨揪全場「雙腳離地」！　搖滾魂炸裂台下全瘋了

▲周湯豪展開巡演。（圖／環球音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

周湯豪將推出首張全搖滾概念專輯《LOVE RAGE HOPE》，日前率先在台北展開「LOVE・RAGE・HOPE」LIVE HOUSE巡演，布幕落下瞬間，他身著黑色西裝、頂著龐克粉紅髮色登場，熱唱未發行新歌〈未完成的夢〉，一句：「我要看到每個人雙腳離地！」瞬間點燃全場，Nick希望將專輯獻給小時候的自己，鼓勵歌迷勇敢追夢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼周湯豪演唱多首新歌和經典歌炸翻全場。（圖／環球音樂提供）



他開心說：「歡迎來到『LOVE．RAGE．HOPE』，謝謝你們歌都還沒聽過就來，今天會分享很多音樂，在唱一些新歌之前，先來點大家聽過的。」隨即演唱〈你說的都對〉，當台上出現麥克風架，Nick瞬間脫下外套、揹起吉他，感性道：「每個人都在面對生活的挑戰，不管前方多艱辛、遇到了什麼，我知道你很勇敢，希望你知道你不是一個人。」送給大家未發表的新歌〈So Sick〉。

當他回憶已10幾年沒有在Live House演唱，台下歌迷大喊：「愛Nick已追隨9年！」周湯豪熱情回應：「你愛我9年了，那你會一直愛我嗎？」全場尖叫聲響徹雲霄，周湯豪也不忘自嘲說：「因為今天很多是新歌，平常我會表現更好。」更爆料自己通常演出前不太吃東西，但由於很多新歌要練唱又要背歌詞，導致前一晚太緊張乾脆豁出去了，狂嗑冰淇淋。

演唱會完美落幕，觀眾狂喊安可，大螢幕放送熱騰騰的新歌〈FLAMES〉MV，Nick再度回到舞台上，演唱破億神曲〈帥到分手〉後，現場大合照，看到大家不捨離開，周湯豪再加碼演唱兩首新歌，也為當晚的演出畫下句點。

