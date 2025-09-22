于朦朧墜樓亡…陸警排除刑事嫌疑　八點檔男神發聲：真相不能朦朧

記者黃庠棻／台北報導

大陸男星于朦朧11日墜樓身亡，儘管家屬已發聲明強調是「飲酒意外」，但網路上仍流傳著不少死亡陰謀論。21日北京市公安局朝陽分局，正式發布了警情通報「經過現場勘驗、法醫檢驗、調查訪問與調閱監視器畫面後，已正式排除刑事案件嫌疑」。對此，八點檔男星亮哲也在社群網站上低調發聲，引起熱議。

▲于朦朧墜樓亡。（圖／翻攝自微博）

亮哲近日在社群網站突然發文，寫下「月矇矓、人朦朧，但真相不能朦朧」，並用hashtag標註「真相」、「正義」、「魔鬼」，附圖則是一張黑夜的月色中，有一個詭異人影在吼叫的畫面，疑似在為于朦朧墜樓的事件發聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲亮哲疑似為于朦朧發聲。（圖／翻攝自亮哲IG）



而亮哲這一發文曝光後，也吸引許多網友回應，紛紛留言「但願真相早日浮出」、「謝謝亮哲發聲，太感動了」、「真相終將揭開，作惡的人都會有報應。 謝謝您也在發聲。」、「真的很心疼也很難過」，引起熱議。

▲亮哲疑似為于朦朧發聲。（圖／翻攝自亮哲IG）

事實上，亮哲在台灣演藝圈出道將近20年，演出多部八點檔《家和萬事興》、《世間情》、《甘味人生》、《天之驕女》等，也常在社群網站上為社會事件發聲，精湛的演技加上正義凜然的個性受到許多觀眾喜愛。

▲亮哲疑似為于朦朧發聲。（圖／翻攝自亮哲IG）