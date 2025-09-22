記者潘慧中／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」韓籍成員邊荷律來台發展1年，儘管生活忙碌，仍不時會在網路上和粉絲互動。沒想到，她21日突然在社群網站坦承「今天身體狀況不太好」，讓網友都十分擔心。

▲邊荷律工作完特地發文道歉。（圖／翻攝自Threads／yuling34）



邊荷律在工作結束後，透過Threads向粉絲表達歉意，「今天身體狀況不太好，應援的時候沒能以百分之百的狀態去做，真的很抱歉…」，雖然未能展現最完美的一面，但她仍堅持完成應援，展現對粉絲的重視。

▲▼邊荷律自責沒有用百分之百的力氣應援。（圖／翻攝自Instagram／yuling34）



對此，邊荷律承諾會更好地照顧自己，「我會好好吃飯，不會再讓大家擔心！！」最後，她不忘向粉絲送上溫暖的問候：「大家晚安，我愛你們。」真摯的言語流露出她對支持者的感激與珍惜。

▲邊荷律坦承身體狀況不佳。（圖／翻攝自Instagram／yuling34）



事實上，邊荷律最早是在2018年加入韓國職業排球隊擔任啦啦隊，隔年才正式踏入職棒賽場，雖然在2020年一度暫停應援工作，兩年後又驚喜宣布加入起亞虎隊的應援團行列，曾和李多慧同時是啦啦隊的一員。