SJ神童、 利特當萬人面「棒棒糖之吻」全場暴動！　感謝3場大巨蛋完售

記者蔡琛儀／台北報導

富邦悍將邀請Super Junior小分隊L.S.S，於今（21日）到台北大巨蛋擔任開球嘉賓及賽後演出，第一首歌就以耳熟能詳的〈Sorry Sorry〉震撼全場，唱到〈Miracle〉時利特拿著棒棒糖給神童，神童作勢咬住棒棒糖，把另一頭塞到利特嘴裡，模仿今天富邦悍將應援團團長Travis與南珉貞表演借位接吻，讓利特大笑場。

▲神童作勢要和利特上演「棒棒糖之吻」。（圖／讀者提供）

利特表示，今天可以跟大家共聚覺得很幸福，「11月我們在大巨蛋也有演唱會，我這次感覺是先來做彩排，這裡本來就是這麼帥氣又美麗的場地嗎？」神童也直呼上台表演前就被粉絲的氣勢給壓倒，始源則說：「我想說你們很漂亮，藍色很漂亮。」

利特透露自己在賽事過程中，還跳了一下應援舞，富邦悍將立刻敲出全壘打，「希望下次有機會的話，我可以開球，然後站在應援席那邊跟啦啦隊一起應援。」被團員拱再跳一次應援舞，他害羞跳完後羞到掩面大笑，始源笑著道歉：「大家不好意思。」利特也笑說：「懷抱著抱歉的心情，我們要帶來下一首歌。」

▲▼ Super Junior-L.S.S 和粉絲相約11月再見。（圖／讀者提供）

除了〈Sorry Sorry〉，L.S.S今天還帶來〈Joke〉、〈Shut down〉、〈Ceremony〉、〈Miracle〉，利特說東海曾跟他預告：「『哥你去大巨蛋就會覺得很瘋狂。』我現在就覺得快瘋了！」神童則爆料，今天開球他們原本講好，利特故意沒投好，但身為主審的他還是要說是好球，「始源就要說怎麼可能，我跟他說對不起後直接跳〈Sorry Sorry〉，但他投太好。」始源說：「太驚嚇，一直跟利特比大拇指。」

利特說下次想挑戰投強力速球，被始源阻止：「你這樣肩膀會受傷，你快50歲了不是嗎？」還用中文補充：「馬上50歲。」講一講神童和始源又開始講吉祥話，神童祝福：「希望利特可以長長久久，很健康。」始源也用中文說：「身體健康！」相當無厘頭。11月Super Junior將首度站上台北大巨蛋開唱，利特最後不忘感謝眾多粉絲：「感謝讓我們三天大巨蛋完售的E.L.F，謝謝你們，11月再見。」並祝福富邦悍將：「再次希望富邦悍將今年賽季順利結束，希望明年還有機會再聚！」離場前更滿場跑，一一致謝觀眾。