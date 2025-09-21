蔡允潔產後2月「兒子突送加護病房」！　自責哭了：拜託健康平安

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡允潔（蔡小潔）2022年結婚後生下女兒小福星，並在7月平安生下兒子小福寶，平時會透過社群記錄家庭日常的她，今（21）日突然發文透露，兒子因為生病住進加護病房，為此她自責表示：「眼淚真的、真的止不住，滿滿的自責。好像不管發生什麼事，媽媽第一個反應都是反省。」

▲蔡允潔。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔蔡小潔）

蔡允潔以極為無助的口吻寫下：「早上到現在，我其實還是很茫然」，字裡行間，滿是身為媽媽的焦慮與不安。她透露當時在等醫院的通知時，只能不斷地在心中自我安慰「沒接到消息就是好消息。」至於被告知兒子需要住加護病房時，蔡允潔坦言當下眼淚真的止不住，徹底地崩潰，同時也自責表示：「好像不管發生什麼事，媽媽第一個反應都是反省。」

▲蔡允潔曝兒子住院。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔蔡小潔）

蔡允潔特別感謝急診醫師的溫暖，她透露對方在看到她抱著兒子拭淚時，溫柔地對她說了一句「不要怕」，這句話給了她相當大的力量。最後，蔡允潔也祈求兒子要健康平安，同時也表示，自己目前能做的就是等待和相信醫生，也相信兒子。貼文曝光後，湧入大批網友關心，紛紛留言祝福小福寶早日康復。