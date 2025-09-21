SJ再度站上大巨蛋　利特才剛投完球...下一秒「始源、神童險爆衝突」

記者蔡琛儀／台北報導

繼7月底中信兄弟邀請 Super Junior D&E 來台後，富邦悍將也邀請Super Junior另一小分隊L.S.S，於今（21日）到台北大巨蛋擔任開球嘉賓及賽後演出，利特、始源、神童身穿球衣搭配牛仔褲，帥度破表，一現身球場馬上引爆現場尖叫聲，沒想到正式開球，神童和始源險些又要上演「衝突」場面，相當搞笑。

▲▼Super Junior-L.S.S大巨蛋開球。（圖／讀者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

神童開心表示，以前一直想像自己能開球，沒想到現在真的能來；始源被問到稍早投球練習情況，更直接飆中文：「我覺得…大家好我是你們的始源，利特非常好，今天你們要多支持利特的投球。」

而利特也說，富邦悍將的象徵色是藍色，「跟我們的應援色一致，我覺得好親切，今天一定會勝利！」還嘴甜表示，11月SJ在大巨蛋開唱時，想邀請今天也在場的富邦董事長蔡明忠來看他們演唱會。

▲▼ 利特投出好球，讓始源（下圖右）被出局，差點和主審神童「起爭執」。（圖／翻攝YouTube／Fubon Guardians富邦悍將）

今天三人開球，分別由利特擔任投手，始源負責打擊，神童擔任主審，捕手則是富邦悍將球員林岳谷。利特也展示稍早始源預告練得超好投球動作，果然姿勢標準，投出超漂亮的好球，被粉絲狂讚：「投得超好！」主審神童判定「好球」後，還不斷對著始源逼近比出「出局」手勢，始源則一副想理論的表情，險些又要上演之前東海、銀赫在大巨蛋公然「扭打」的場面，相當搞笑。