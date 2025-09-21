AcQUA源少年獻成軍3週年大禮！　粉絲擠爆曝光「下一步計畫」

▲ 源少年迎接成軍3週年。（圖／Soothe時氛提供）

記者翁子涵／台北報導

男團源少年迎接成軍3週年，恰逢本土香氛品牌成立一週年，雙方首度攜手推出聯名香氛《進行式》與《絮語》！這是彼此的首次跨界合作，五位成員全程參與企劃，從討論、試香到拍攝，親力親為，貢丸透露：「最後定案時，我們想的是——當遇見喜歡的人，身上應該有什麼味道？」

▲ 源少年為毓家準備20歲生日驚喜。（圖／Soothe時氛提供）



他們擔任一日店長時，現場湧入逾300名歌迷，幾乎癱瘓動線，源少年熱力開唱，更親自陪粉絲調香、玩遊戲，合照抽獎環節更是寵粉無極限，毓家感性感謝「海星」支持，佾暘則秀出吸睛小物引爆尖叫。貢丸賣關子揭曉神秘驚喜，莑茗總結：「這是只有今天才有的特別回憶！」

活動上更出現暖心橋段，粉絲與品牌聯手為毓家準備 20 歲生日驚喜——除了「祝福罐」收集滿滿的粉絲心意，品牌也特別獻上專屬品牌生日禮，更在活動後播放了團員與歌迷事先秘密拍攝的祝福影片，讓全場淚光閃閃，氣氛感動到最高點。

活動尾聲，成員們也對未來計劃投下震撼彈，佾暘表示希望能推出更多新作品，展現不同樣貌；貢丸則霸氣宣布：「我們一定要再辦一場屬於我們自己的演唱會，希望和大家一起再創新的回憶。」莑茗也強調：「三年只是開始，接下來還要和海星並肩走更久。」現場粉絲聽到這番告白，尖叫聲再度掀起高潮。

