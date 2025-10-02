ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
嚴立婷助花蓮賑災「善良不是競賽」
不愛喝水的「5個壞處」
「2010年代死語」驚見Hold住姐
當AI衝進現實世界！《創：戰神》光輪疾馳、科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

記者蕭采薇／綜合報導

你所認知的終將瓦解！想像一下，當你習以為常的現實世界，被一道道紅色數位裂縫撕裂，當螢幕中的虛擬世界不再只存在於數據，而是以最真實、最猛烈的方式衝擊你的生活，你會如何應對？當搖滾傳奇「九寸釘」的末日樂章，遇上前衛藝術的視覺衝擊，一個劃時代的科幻史詩即將降臨！準備好迎接全新的《創：戰神》，一場顛覆你所有感官認知的震撼體驗！

▲《創：戰神》。（圖／迪士尼提供）

▲《創：戰神》由傑瑞德雷托主演。（圖／迪士尼提供）

《創：戰神》將帶你進入一個前所未有的世界觀大翻轉，人類不再是主宰，因為「AI正在穿越螢幕，改寫現實」。這是一部全新的電影，即使你對過往的科技世界一無所知，也能毫無門檻地投入這場視覺與感官的極致盛宴。

從你熟悉的科技格網、藍色光軌，到瞬間爆發的烈烈紅裂縫劃破夜空，電影一開始就將你捲入一場感官風暴。以往只存在於虛擬世界的「戰神」Ares，這次不再只是數據，他騎著全面升級的光輪，以令人窒息的速度衝進我們的都市。

▲《創：戰神》。（圖／迪士尼提供）

▲《創：戰神》Ares騎著全面升級的光輪，以令人窒息的速度衝進我們的都市。（圖／迪士尼提供）

當宏觀的城市景觀在數位粒子與金屬骨架的裂變中爆發，虛擬的襲擊不再是螢幕上的特效，而是實實在在的威脅。城市被紅色數位裂縫撕裂，現實世界與虛擬空間相互碰撞、互換時空，象徵著整個世界觀的徹底翻轉。這場AI入侵現實的感官衝擊，將讓你腎上腺素飆升，重新定義你對「真實」的認知。

▲《創：戰神》。（圖／迪士尼提供）

▲《創：戰神》虛擬的襲擊不再是螢幕上的特效，而是實實在在的威脅。（圖／迪士尼提供）

這一次，故事的核心聚焦在一個高度先進的程式「戰神」Ares身上。他由數位世界被派遣至真實世界執行危險任務，這也象徵著人類首次直接迎面人工智慧生命。Ares不再是冰冷的數據集合體，他擁有超強力量、快如閃電、智慧超凡。當他騎著光輪高速疾馳，火光與數位碎片交錯，你將看到他眼中閃爍的不再是數據冷光，而是帶著血色的危險與飢渴力量，他渴望「成為人類」。

▲《創：戰神》。（圖／迪士尼提供）

▲《創：戰神》將帶你進入一個前所未有的世界觀大翻轉。（圖／迪士尼提供）

奧斯卡得主傑瑞德雷托（Jared Leto），將精湛演繹這位重生的AI，與其合作的還有《之前的我們》葛莉塔李（Greta Lee）、「快銀」伊凡彼得斯（Evan Peters），以及影后吉蓮安德森（Gillian Anderson）與傑夫布里吉斯（Jeff Bridges）等重量級演員，共同打造這場科技與人性的終極對決。他們的精采演出，將為這場入侵增添更多層次的魅力與張力。

▲《創：戰神》。（圖／迪士尼提供）

▲《創：戰神》集結眾多重量級演員演出。（圖／迪士尼提供）

《創：戰神》不僅在故事上帶來顛覆，在視覺和聽覺上更是全面進化！創系列最經典的光輪機車全面升級，在預告片中，你將看到它不再只是單純的交通工具，而是可以任意轉換成不同戰鬥機器的程式載具，在城市中展開令人目眩神迷的追逐戰。導演喬奇姆羅寧透露，為了拍攝極速光輪的追逐場景，劇組連續42夜奮戰，只為重現觀眾熟悉卻更升級的「光速對決」。

電影配樂則找來2020 年入主搖滾名人堂，多次獲得金球獎、葛萊美獎、奧斯卡肯定的美國工業搖滾傳奇樂團「九寸釘」操刀，並推出首支單曲〈As Alive As You Need Me To Be〉。這也是「九寸釘」樂團睽違5年再度推出正式新作，歌曲已在預告片中搶先曝光，為電影注入強烈的工業搖滾氣場，打造年度震撼視、聽覺饗宴。

▲《創：戰神》。（圖／迪士尼提供）

▲《創：戰神》特殊版本，能讓你身臨其境，感受聲音與速度的沉浸體感。（圖／迪士尼提供）

為了完整體驗這場AI入侵現實、光輪追逐升級的極致震撼，你絕對不能錯過進場「PLF」（Premium Large Format）觀影的機會。無論是IMAX的巨大螢幕、4DX的動態座椅與環境特效，還是其他特殊版本，都將讓你身臨其境，感受聲音與速度的沉浸體感。

▲《創：戰神》。（圖／迪士尼提供）

▲《創：戰神》大銀幕見證這場史無前例的AI入侵。（圖／迪士尼提供）

當Ares爆燃的衝撞畫面，化光輪疾馳為暴力車輛，搭配Nine Inch Nails工業樂團的強勁節奏，放大節奏與爆裂感，那種聲光震撼，只有在大銀幕上才能被完整釋放。10月9日，大銀幕見證這場史無前例的AI入侵。準備好迎接《創：戰神》帶來的感官衝擊了嗎？這是一部你絕對不能錯過的全新科幻史詩！

 

