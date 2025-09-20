周華健爆紅內幕曝光！　「超大咖歌后」一說完嚇壞：要接電話了

記者蔡琛儀／台北報導

國民歌王周華健今（20日）在台北小巨蛋開唱，睽違4年再次請到他的同門師姐齊豫擔任嘉賓，也是齊豫三度跨刀擔任周華健嘉賓，在齊豫出場前，周華健感性分享，當年在中學露營時第一次聽見齊豫的〈答案〉，一句「天上的星星為何」深深觸動了他，成為他踏上音樂旅程的起點，也一直很想跟對方合作，後來還在齊豫介紹下唱了廣告歌曲，讓他一砲而紅。

▲周華健再次請出齊豫擔任嘉賓。（圖／記者李毓康攝）

齊豫出場後笑說，當時覺得周華健聲音不錯，「那時候我不是內舉不避親，我避親，我沒有推薦我弟弟（齊秦），我推薦了華健，因為我覺得他聲音特別特別飽滿。」讓周華健在旁聽了爽到跳起舞來，齊豫笑說：「我回去要接到電話了。」周華健也連忙說：「我也蠻喜歡小哥（齊秦）。」

兩人今晚合唱1995年港劇《神鵰俠侶》的主題曲〈天下有情人〉，周華健打趣說，齊豫把他帶進健康的音樂圈，他卻把齊豫帶到「江湖圈」，一起合唱〈天下有情人〉，而齊豫也應景獻唱了自己的〈九月的高跟鞋〉，讓全場萬名歌迷都聽得如癡如醉。

▲▼周華健被齊豫稱讚，開心到手舞足蹈。（圖／記者李毓康攝）

這次合作也完美呼應「奇幻之旅」的主題，周華健並期許自己的作品能在往後成為大家的背景音樂與人生主題曲，陪伴每一段屬於自己的「奇幻旅程」。