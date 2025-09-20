《歡樂頌》楊采鈺藏半年「首證實懷孕」！　挺大孕肚笑著重訓

記者張筱涵／綜合報導

曾在電視劇《歡樂頌》中亮相的大陸演員楊采鈺，9月20日凌晨透過小紅書發布孕期健身影片，首度大方證實懷孕喜訊。她配文寫道：「任何時候，都要做最好的自己。I am grateful to be a mom（我很感激成為一個媽媽）」正式宣告升格母親。

▲楊采鈺挺著孕肚運動。（圖／翻攝自小紅書／楊采鈺）



在公開的影片中，楊采鈺挺著孕肚堅持進行重訓，四肢依舊纖細，肌膚緊緻無浮腫，運動後還隨音樂起舞，笑容洋溢，展現出自信與活力的孕媽形象。事實上，早在今年2月她就多次被網友偶遇現身醫院疑似產檢，同年4月赴日本旅遊時，孕肚更是明顯，但當時始終未對外承認，直到如今才正式官宣。

楊采鈺已於2025年9月10日透過曬出與丈夫張向榮的度假合照，首度公開婚姻狀態。照片中夫妻倆在印尼海邊相擁而立，張向榮因健碩身材與不輸明星的氣質，成為網友熱議焦點。據悉，張向榮是福建金鹿集團創始人張華安的孫子，畢業於哥倫比亞大學金融系，現負責家族海外業務，兩人於2024年底在一場慈善拍賣會結識，因話劇投資合作而相識相戀。

▲楊采鈺首曬夫妻合照。（圖／翻攝自小紅書／楊采鈺）



在演藝事業方面，楊采鈺主演的都市女性劇《獨身女人》（與唐嫣、趙又廷合作）預計於2025年10月在騰訊視頻上線，刑偵懸疑劇《風中的火焰》則已於2024年12月播出，持續獲得觀眾關注。而她參演的年代商戰劇《淬火年代》已於2025 年6月開播，劇中與王凱合作飾演梁思申，亦是近期熱議角色之一。