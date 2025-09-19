李興文妻落詐騙陷阱　報警被要求「等待」他怒轟：失能制度是幫凶

記者蔡宜芳／綜合報導

男星李興文和妻子陳姝卉從17歲就相戀，至今感情仍十分融洽。相當愛妻的他，19日在社群震怒發文，透露老婆遭詐騙集團詐財，「嚴厲譴責詐騙集團與失能政策！」

▲李興文和妻子已結婚超過30年。（圖／翻攝自Facebook／李興文News Lee夜總會〈 粉絲團 〉）

李興文表示，妻子一向聰慧謹慎，他原以為對方不會上當，但沒想到卻落入詐騙集團手法高超的陷阱，「從看似無害的『簡單認證』開始，一步步陷入圈套，直到完全被奪走資產。這不是單純的金錢損失，而是對一個家庭尊嚴與信任的殘酷踐踏！」

面對被騙後的求助過程，李興文對現行制度表達強烈不滿。他批評報案後，警方僅要求他們「等待」，他為此反問：「等到資金流入境外？等到證據被銷毀？等到人民心中最後一絲信任徹底崩解？這種失能的制度，正是詐騙共犯結構能夠壯大的幫凶！」呼籲執法與司法單位必須拿出更具體、有效的辦法。

▲李興文透露老婆遭遇詐騙。（圖／翻攝自Facebook／李興文News Lee夜總會〈 粉絲團 〉）

李興文也向相關單位喊話說：「政府必須立即正視詐騙氾濫的現況，亂世用重典，政府必須拿出成效，而不是推諉。」同時呼籲重建道德教育與因果觀念，並提醒全民保持警惕，「因為一個小小的錯誤點擊、一個看似無害的操作，就可能引來家庭傾覆。」

李興文在文末嚴肅表示，這不是一篇單純的文字，而是「來自一個受害家庭的沈重控訴」。他也警告詐騙集團說：「詐騙集團不要以為僥倖得逞就能享受榮華，因果的算帳不會缺席。你今天奪走別人血汗錢，看似得利，實際上是在挖掘自己的墳墓坑。」