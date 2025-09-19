王晶爆溫兆倫「做了令全男人反感的事」　本尊氣炸回嗆：積點口德

記者蔡宜芳／綜合報導

香港知名導演王晶拍過許多經典作品，也合作過無數大咖港星。他近日在受訪時，提到男星溫兆倫「對女孩很有一手」，卻也指稱對方後來向前女友討約會費用「令所有男人反感」。片段曝光後，釣出溫兆倫本人親自回應，要他「積點口德」。

▲王晶曾與溫兆倫合作《鹿鼎記》。（圖／翻攝自王晶IG、溫兆倫微博）

王晶在影片中提到溫兆倫的入行過程，稱讚對方在自己執導的《鹿鼎記》中演得不錯，並爆料溫兆倫曾交過很多女友，「就是說他對女孩有一手，可是後來他做了一件事，很令所有男人反感。」

王晶指稱，溫兆倫當時和一個自己也熟悉的女星分手後，竟向女方索要交往期間的約會費用，「然後那個女孩爆出來，讓記者說了，都賣在雜誌上跟報紙上，是真的。所以大家覺得你這個渣男，花了就花了，怎麼能拿回來呢？」王晶還批溫兆倫「毫無風度」。

▲王晶提到溫兆倫向前女友討分手費。（圖／翻攝自微博）

對此，溫兆倫親自到王晶的訪談影片下留言，表示王晶所說的內容與事實完全不符，「難道你比我更清楚事實的真相嗎？還是您當年有在真相的背後參與其中過呢？」溫兆倫說，自己這麼多年來都不解釋，是因為懂得放下，「可我看王導您如今義氣凜然地把您自己當作當事人去造謠生事，再次挑起與您無關的是非，實在有失您在我心中曾經崇高的身份。」

溫兆倫更直言，王晶一直用與自身無關的傳聞在博眼球，「我直接告訴你這次你找錯對象了！尊敬的王晶導演您應該積點『口德』，不要再利用平台去傷害別人了。」對於被當作話題感到十分氣憤。

▲溫兆倫現身回覆。（圖／翻攝自微博）

溫兆倫在1993年結束和李美玲的婚姻後，與女演員陳梅馨交往，但兩人的戀愛關係僅維持不到一個月。後來在1996年爆出溫兆倫向陳梅馨追討「14萬分手費」，引發外界高度關注。溫兆倫當時便澄清該筆費用是對方的欠款，更在法庭上獲判勝訴，但仍抵不住流言蜚語，他的人氣也因此事受到影響。