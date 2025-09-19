瘦子不捨3歲女兒上學　躲圍牆外偷看掉淚：她哭，我也跟著哭

記者蔡琛儀／台北報導

嘻哈天團「頑童MJ116」近來忙著巡演，今天（19日）合體出席時尚品牌活動，瘦子3歲大女兒已開始念幼幼班，他今天發了多張與女兒的合照，並寫：「一轉眼，孩子上學了。」他受訪時談到，前陣子女兒上學，他一看到女兒哭，和老婆也大哭，結果一家三口哭成一團，「有點後悔讓她這麼早去學校。」

▲頑童MJ116合體。（圖／記者蔡琛儀攝）

瘦子坦言和女兒有分離焦慮，「她第一天上學，我看到她哭，我也跟著哭，很捨不得啊。」甚至還會在學校外偷看女兒，這兩星期以來，瘦子多半都是送女兒去學校後就躲回車上掉淚，展現私下女兒傻瓜的一面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

瘦子隨後轉頭問「育兒前輩」大淵，大淵兒子將滿4歲，他老神在在的說：「要相信專業，交給專業的就對了」，要瘦子放心放手。

▲ 瘦子不捨女兒上學。（圖／翻攝瘦子IG）

此外，頑童MJ116宣佈明年1月31日唱進可容納2萬人的台中洲際棒球場，瘦子坦言票房壓力頗大，30日將過38歲生日的瘦子，首先提到希望台中演唱會票房開紅盤，「那幾個難忘的夜晚，那些說要來支持的都不要跑。」喊話老鄉記得買票相挺；另一個願望則是他最近跟進大淵買重機，「如果也能收到一件很帥的皮衣也不錯。」