潘禮德收裘莉信「以為是詐騙」　憂心抖音短影音洗腦：會洗掉這代人的記憶

法籍柬埔寨裔「國際名導」潘禮德（Rithy Panh），受邀來台參加2025臺灣國際人權電影節，並帶來新片《約見波布》。潘禮德作品經常聚焦在歷史事件，他19日受訪時表示：「歷史是我拍電影的主要原因。」而他見到社群媒體的短影音在青少年世代尤為流行，也擔憂表示：「會洗掉時代的記憶。」

▲「國際名導」潘禮德，受邀來台參加2025臺灣國際人權電影節。（圖／海鵬提供）

2025臺灣國際人權電影節在台北中正紀念堂演藝廳舉行開幕式，潘禮德一向關注人權，影展選在「中正紀念堂」舉辦開幕，他也幽默表示，確實滿「有趣」。不過潘禮德也補充表示，能在這樣充滿歷史意義的地方放映，對他來說也是非常榮幸。

潘禮德新片《約見波布》，劇情描述1978年，三名法國記者受紅色高棉邀請、赴柬採訪波布政權，最初如置身理想國，實則深藏禍心、暗潮洶湧，當真相逐步浮現，竟成為一場生存的噩夢。他甚至親自飾演「波布」，唯妙唯肖這位紅色高棉時期的「獨裁大魔頭」。

▲潘禮德帶著新片新片《約見波布》，來台參加2025臺灣國際人權電影節。（圖／海鵬提供）

被問到如何揣摩，潘禮德笑說：「我對他還是有點研究啦！」但他也吐露，小時候在柬埔寨時因為高棉統治，資訊被控制的情況下，反而不知道波布是誰，是到了歐洲後才開始研究這段家鄉的歷史。他也參考了其他演員演繹的「獨裁者」，例如曾在《大獨裁者》演出希特勒的卓别林。

此趟來台，潘禮德也參觀了國家人權博物館，了解台灣經歷過的野百合學運、白色恐怖時期等歷史。至於未來是否有機會來台灣拍攝以台灣歷史為主的作品，潘禮德笑說不太可能：「這不是我的歷史我沒了解這麼多，我沒有親身經歷，所以無法去講這樣的故事，不過我很願意來台灣參加論壇、影展討論相關故事。」

▲文化部長李遠（中），現身2025臺灣國際人權電影節。（圖／海鵬提供）

好萊塢女星安潔麗娜裘莉（Angelina Jolie）執導的電影《他們先殺了我父親：柬埔寨女孩的回憶》，就邀請潘禮德擔任製片，他笑說，一開始收到裘莉邀約以為是詐騙，後來發現裘莉和柬埔寨有很大淵源：「她有個養子Maddox是柬埔寨人，每年都會去柬埔寨，我們合作時有看過她兒子，拍片都會跟在她身邊。」

潘禮德曾獲邀擔任坎城影展「TikTok」短片競賽評審團主席，而尼泊爾日前被禁服務包括WhatsApp、Facebook、Instagram、YouTube、TikTok和Viber等其他一些社交媒體平台。他坦言其實自己對於新的媒體分長支持，但認為必須有95％的商業，5％的文化，否則就會變成洗腦，「那會洗掉這代人的記憶」。

▲潘禮德（中）與策展人葉天倫（左四），以及本次參展的導演們等人合影。（圖／海鵬提供）

「2025臺灣國際人權電影節」台北場自9月19日起至10月12日於國立中正紀念堂舉行，高雄場自9月22日至28日在喜樂時代影城高雄總圖店登場。並於9月起展開聚落串聯全國巡迴放映活動。