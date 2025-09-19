周湯豪罕見唱吼腔還不夠！　克服最大恐懼：硬著頭皮完成　

記者蔡琛儀／台北報導

周湯豪即將推出首張全搖滾概念專輯《LOVE RAGE HOPE》，並在9月19日起展開北中南「LOVE・RAGE・HOPE」LIVE HOUSE巡演，把千禧年搖滾精神透過全新專輯與現場演出完整傳達。

▲周湯豪推出新歌〈FLAMES〉。（圖／環球提供）

繼首波主打〈我的i〉後，他再推金屬搖滾曲〈FLAMES〉，復刻Nu-Metal曲風並注入爆裂能量。MV特別赴泰國24小時拍攝，動員逾300人，還打造鐵網與巨型舞台的燃炸場景，規格有如電影片場。周湯豪更挑戰從舞台高處往觀眾群跳下，雖坦言自己懼高，但一次成功，直呼是「硬著頭皮完成」。

還好現場準備不少熱騰騰的美食可以享用，稍稍撫慰他緊張的心情，包括品嚐糯米飯糰搭配豬肉串，很正統的「泰式漢堡」、泰式冬蔭功湯麵等，他也透露自己平時喜歡吃打拋豬、糯米飯，在泰國他可以每天吃芒果糯米飯都不會膩。

▲▼周湯豪為新歌做出不少挑戰。（圖／環球提供）

周湯豪在〈FLAMES〉歌曲中，特別認真練習高技巧的吼腔，讓vocal搭配激昂的樂音，能一起將能量強度拉到滿點，使他原本就極具特色的沙啞聲線與失真的顆粒感音色，做到更極致的進化，「除了不停地練習，還要有適當的休息，而且剛開始一定多少會傷到喉嚨，要自己去克服很多的狀況。」

周湯豪強調，千禧年的搖滾帶來的不只是音樂，更是一種文化。《LOVE RAGE HOPE》中〈FLAMES〉象徵「RAGE」，代表內心黑暗與不安的釋放。他期待樂迷無論在數位音源或現場，都能隨著鼓點與吉他盡情吼出壓抑情緒，並在怒火中找到希望。