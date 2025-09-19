胡瓜被帶到茶園出外景　搞笑「比較像在找我的風水寶地」

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜Youtube頻道《下面一位》，製作單位特地安排胡瓜來場放空之旅，帶他到擁有遼闊視野的茶園享受悠閒，卻被胡瓜開玩笑說：「比較像來找我的風水寶地！」

▲胡瓜到達未知的秘境。（圖／下面一位）



來到茶園胡瓜體驗茶農，胡瓜揹著茶簍，仔細的用心採茶，從一開始無法一心二用滿臉懷疑，到後期漸入佳境，手法越來越熟練，但採著採著感到不妙，回頭看到還有一大片茶園，已汗流浹背的胡瓜，懷疑是被騙的放空之旅，不過也體驗茶農的辛苦。

▲胡瓜與鄉親用餐。（圖／下面一位）



接著胡瓜帶大家首次公開連電視台也從未拍攝過的地方，胡瓜驚訝自己做節目做了40幾年，還有自己沒拍過的秘境，讓胡瓜非常新奇。原來是一位阿嬤的住家在湖的對岸，回家的交通工具竟然是搭乘流籠，讓胡瓜笑說彷彿是私人纜車！

搭乘方式是按遙控器，就會啟動流籠，一邊搭乘一邊欣賞沿途的湖岸風光，特殊的交通方式讓胡瓜大開眼界，胡瓜也幽默分享：「我第一次一起搭纜車的妹仔就是阿嬤！」而阿嬤也分享第一次上鏡頭就獻給胡瓜，兩人一搭一唱相當可愛。



隨後來到一間餐廳，也是從未接受過電視節目的拍攝，而老闆的公婆是胡瓜節目《綜藝大集合》的死忠粉絲，因此將首次曝光獻給胡瓜，讓胡瓜可以分享獨門美食給大家，不過胡瓜也好奇為什麼會同意讓胡瓜獨家拍攝，原因是老闆娘覺得胡瓜的節目都常常送幸福給觀眾，轉而換他有榮幸請胡瓜吃一頓飯，送幸福給胡瓜，有家常菜的美味，和小時候便當中一定會有的菜色，讓胡瓜想起媽媽的味道，非常感人。



吃飽飯後接續來到同樣是首次接受拍攝的咖啡廳，邊吃甜食喝飲料，一整天的獨家的秘境行程讓胡瓜有感而發，曾誇下海口說要繼續當巨星，不要當網紅太辛苦，但走入民間和觀眾親近後，感受到大家把胡瓜當自己人般的照顧，接收到滿滿的人情味而感到非常感動，讓胡瓜改變想法：「其實當網紅也不錯啦 ！」