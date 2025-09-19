記者潘慧中／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，平常即使工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她19日便在社群網站上傳一系列比基尼辣照，「成功解鎖第一次牛奶湖」，立刻吸引大批網友按讚！

▲短今解鎖牛奶湖的美景。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



照片中，可以看到短今身穿一件米色比基尼，大方露出渾圓半球和深溝，胸下一條繩結格外襯托出纖細腰身。她下半身則搭配粉色薄紗長裙，中間開衩剪裁隨著她的步伐，秀出修長美腿。

▲短今辣露好身材。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



不只這樣，短今還嘗試了SUP。在湖面上，她在泳衣外面穿了一件短罩衫，搭配高腰花紋短褲，散發清新俏麗的夏日氣息。時而手持槳划行，時而在船上比V，展現自信模樣。

▲短今還玩了SUP。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



最後，短今不忘分享與閨蜜出遊的喜悅，並且開心寫道：「跟閨蜜在一起，不管在哪都好好玩。我愛我的姐妹們。」她也透露，這次旅程成功解鎖了「第一次牛奶湖」，留下難忘的美好回憶。