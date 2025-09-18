ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陳沂北市買房「1年半還完千萬」
米塔颱風生成！今起帶來水氣
朱孝天大嘴巴「F4巡演傳喊卡」公司回應了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

宇宙 阿夫 Andy 王柏傑 謝欣穎 沈建豪 楊丞琳 李榮浩

袁艾菲「難得解放內衣」炸超兇事業線！　釣出尪羞喊：每天流鼻血

記者王靖淳／綜合報導

女星袁艾菲平時會透過社群記錄生活，不吝嗇分享私下日常，今（18）日她難得曬出一系列性感內衣照，火辣畫面曝光後，讓老公都忍不住到貼文底下留言「我每天都在流鼻血。」

▲▼袁艾菲。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）

▲▼袁艾菲。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）

▲▼袁艾菲。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）

[廣告]請繼續往下閱讀...

透過袁艾菲分享的照片可見到，她一共換穿兩套蕾絲內衣，一套是米白色系，另一套則是藍紫色系，無論是上圍還是事業線，全都一覽無遺。在外搭上，她隨性地披著寬鬆的藍色襯衫或米色針織罩衫，並將褲頭解開，讓襯衫及罩衫自然地從肩膀上滑落，流露出慵懶又嫵媚的氣質。

▲▼袁艾菲。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）

▲▼袁艾菲PO出內衣照。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）

▲▼袁艾菲。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）

照片中可以清楚看見袁艾菲平坦、緊實的腹部及迷人的川字肌線條，全身不但零贅肉，整體比例相當勻稱。她輕鬆地倚靠在牆邊，並且看向鏡頭露出燦笑；時而又會收起笑容，或側頭望向遠方，並用手輕輕撩過秀髮，模樣相當隨性自在。一系列的內衣辣照曝光後，除了吸引大批網友留言狂讚「好美」、「辣喔」、「請維持這種風格」之外，就連老公都忍不住表示「我每天都在流鼻血。」掀起不小討論。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

袁艾菲

推薦閱讀

陳漢典結婚後事業超旺！　網讚「Lulu旺夫」釣出本尊放閃回覆

陳漢典結婚後事業超旺！　網讚「Lulu旺夫」釣出本尊放閃回覆

2小時前

Ryu急徵剪輯師認快垮了　 網推「找Yuma」釣出本人回應

Ryu急徵剪輯師認快垮了　 網推「找Yuma」釣出本人回應

4小時前

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

9/17 21:56

遊覽車播謎片！阿嬤「看到震驚一幕」氣到叫醒阿公：為什麼你都沒跟我講

遊覽車播謎片！阿嬤「看到震驚一幕」氣到叫醒阿公：為什麼你都沒跟我講

12小時前

男星身價上億「忠孝東路擁13房產」　爆離婚淨身出戶「全給前妻」

男星身價上億「忠孝東路擁13房產」　爆離婚淨身出戶「全給前妻」

4小時前

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變「撫養權談不攏」　最糟打官司…公司回應

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變「撫養權談不攏」　最糟打官司…公司回應

13小時前

袁艾菲「難得解放內衣」炸超兇事業線！　釣出尪羞喊：每天流鼻血

袁艾菲「難得解放內衣」炸超兇事業線！　釣出尪羞喊：每天流鼻血

1小時前

大車開上山…鄰全以為「送人回家斷氣」！門一開竟是大咖女歌手 結局反轉

大車開上山…鄰全以為「送人回家斷氣」！門一開竟是大咖女歌手 結局反轉

11小時前

獨／71歲鄭進一罹膀胱癌...近況曝光　宣布〈家後〉電影無限期停拍！

獨／71歲鄭進一罹膀胱癌...近況曝光　宣布〈家後〉電影無限期停拍！

3小時前

郭富城妻懷三胎「體重曝光」網驚呆！　昔認憔悴到吃不下

郭富城妻懷三胎「體重曝光」網驚呆！　昔認憔悴到吃不下

3小時前

《星光2》女星爆小16歲尪「拿菜刀狂砍冰箱」　認後悔結婚

《星光2》女星爆小16歲尪「拿菜刀狂砍冰箱」　認後悔結婚

5小時前

快訊／王柏傑反擊了！被爆婚禮潑謝欣穎飲料：那晚有眼睛的都知道是誰

快訊／王柏傑反擊了！被爆婚禮潑謝欣穎飲料：那晚有眼睛的都知道是誰

9/17 10:52

熱門影音

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban
蔡依林自曝原本天天熬夜　親揭開始9點半睡覺原因

蔡依林自曝原本天天熬夜　親揭開始9點半睡覺原因
前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身

前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身
盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」
小禎18歲女兒Emma超正　母女出門「一起被搭訕」

小禎18歲女兒Emma超正　母女出門「一起被搭訕」
阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD
梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！
周杰倫幫阿Ken宣傳副業　狂吐槽「蓋過主業」XD

周杰倫幫阿Ken宣傳副業　狂吐槽「蓋過主業」XD
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD
郭書瑤被認成安心亞 高EQ回應...寵粉唱〈呼呼〉

郭書瑤被認成安心亞 高EQ回應...寵粉唱〈呼呼〉
許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子
于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

許光漢35歲被喊「人夫感」幽默回應　 穿搭像李子維...他：五六年前的名字

許光漢35歲被喊「人夫感」幽默回應　 穿搭像李子維...他：五六年前的名字

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

羅志祥重拾主持「拿《娛百》哏自嘲」　小鐘虧吳宗憲：最近沒節目XD

羅志祥重拾主持「拿《娛百》哏自嘲」　小鐘虧吳宗憲：最近沒節目XD

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

金鍾國結婚劉在錫遵守「12年前約定」　被問「生子計畫」他曝：想要女兒＞＜

金鍾國結婚劉在錫遵守「12年前約定」　被問「生子計畫」他曝：想要女兒＞＜

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

小禎18歲愛女Emma是「熱門商品」　開放她交友「揪高球金牌選手吃晚餐」

小禎18歲愛女Emma是「熱門商品」　開放她交友「揪高球金牌選手吃晚餐」

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

看更多

【煞不住】北市公車左轉與機車猛烈擦撞！　騎士噴飛重摔骨折命危

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前40

林舒語身體才冒血塊　驚見2歲兒「傑作」 崩潰：是知道我好轉了？

1小時前91

袁艾菲「難得解放內衣」炸超兇事業線！　釣出尪羞喊：每天流鼻血

2小時前70

陳漢典結婚後事業超旺！　網讚「Lulu旺夫」釣出本尊放閃回覆

2小時前70

玉兔認挺孕肚散步超吃力！　「腰痠到走不動」自爆靠游泳解救

3小時前30

黃鐙輝體驗獨木舟遭阿翔暗算！　全方位「翻船」連機器都消失

3小時前61

郭富城妻懷三胎「體重曝光」網驚呆！　昔認憔悴到吃不下

3小時前50

黃西田身為前輩沒包袱　康康爆料「五短必有一長」

3小時前50

獨／71歲鄭進一罹膀胱癌...近況曝光　宣布〈家後〉電影無限期停拍！

3小時前50

曾莞婷入圍金鐘放縱吃喝　憂紅毯形象失控：每天這樣沒問題嗎？

4小時前30

《最親愛的陌生人》釜山首映掌聲不斷！　林志玲盛讚西島秀俊、桂綸鎂

讀者迴響

熱門新聞

  1. 陳漢典婚後事業超旺　網讚「Lulu旺夫」釣出本尊放閃
    2小時前14
  2. Ryu急徵剪輯師認快垮了　 網推「找Yuma」
    4小時前62
  3. 上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息
    9/17 21:563617
  4. 遊覽車播謎片！阿嬤「看到震驚一幕」
    12小時前
  5. 男星身價上億擁13房產　爆離婚全給前妻
    4小時前223
  6. 快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變撫養權談不攏
    13小時前3637
  7. 袁艾菲「難得解放內衣」炸超兇事業線！
    1小時前181
  8. 大車開上山…鄰全以為「送人回家斷氣」
    11小時前
  9. 獨／鄭進一罹癌近況曝光　宣布停拍〈家後〉電影
    3小時前10
  10. 郭富城妻懷三胎「體重曝光」網驚呆
    3小時前121
ETtoday星光雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合