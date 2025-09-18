袁艾菲「難得解放內衣」炸超兇事業線！　釣出尪羞喊：每天流鼻血

記者王靖淳／綜合報導

女星袁艾菲平時會透過社群記錄生活，不吝嗇分享私下日常，今（18）日她難得曬出一系列性感內衣照，火辣畫面曝光後，讓老公都忍不住到貼文底下留言「我每天都在流鼻血。」

▲▼袁艾菲。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）

透過袁艾菲分享的照片可見到，她一共換穿兩套蕾絲內衣，一套是米白色系，另一套則是藍紫色系，無論是上圍還是事業線，全都一覽無遺。在外搭上，她隨性地披著寬鬆的藍色襯衫或米色針織罩衫，並將褲頭解開，讓襯衫及罩衫自然地從肩膀上滑落，流露出慵懶又嫵媚的氣質。

▲▼袁艾菲PO出內衣照。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）

照片中可以清楚看見袁艾菲平坦、緊實的腹部及迷人的川字肌線條，全身不但零贅肉，整體比例相當勻稱。她輕鬆地倚靠在牆邊，並且看向鏡頭露出燦笑；時而又會收起笑容，或側頭望向遠方，並用手輕輕撩過秀髮，模樣相當隨性自在。一系列的內衣辣照曝光後，除了吸引大批網友留言狂讚「好美」、「辣喔」、「請維持這種風格」之外，就連老公都忍不住表示「我每天都在流鼻血。」掀起不小討論。