傅孟柏帥氣出席釜山影展「根本在追星」　興奮合照日本偶像！

記者黃庠棻／台北報導

Netflix華語暗黑復仇犯罪推理原創影集《回魂計》入選今年第30屆釜山影展On Screen影集展映單元，將在釜山進行全球首映，影展於昨（17）日盛大開幕，金獎主創團隊導演陳正道、導演許肇任、製作人楊庭愷與在《回魂計》中為女兒踏上復仇之路的母親李心潔，以及即將被回魂的死刑犯傅孟柏，華麗出席今年釜山影展開幕紅毯。

▲《回魂計》黃金主創團隊攜手李心潔、傅孟柏出席30屆釜山影展。（圖／Netflix提供）

傅孟柏分享在盛會上見到很多大明星，是在韓劇、日劇甚至是歐美電視與電影看過的熟悉面孔，像是在Netflix《信徒2》、《Moving 異能》的韓孝周，以及《魷魚遊戲》2、3季出現的李陣郁，甚至是在坎城影展上出現的導演吉勒摩戴托羅，對方這次以電影《科學怪人》來到釜山電影節，讓他覺得很新鮮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《回魂計》黃金主創團隊攜手李心潔、傅孟柏出席30屆釜山影展。（圖／Netflix提供）

對此，傅孟柏表示「我覺得能跟這些國際演員們在做一樣的事感覺很神奇！」他也與自己很欣賞的日本演員山田孝之合照，更分享曾在2017年以電視電影男主角的身分在釜山參加「新潮流單元」，他提及「那時候就非常喜歡這邊（釜山）的氛圍，不過這次來的感受一樣很興奮，能夠再次體會到國際影展的氣氛相當難得。」主創團隊與演員們皆沈浸於釜山海景與氣氛，非常享受影展開幕儀式。

▲《回魂計》黃金主創團隊攜手李心潔、傅孟柏出席30屆釜山影展。（圖／Netflix提供）

《回魂計》將在釜山影展上播映，傅孟柏認為觀眾看完前兩集將會感到意猶未盡，直呼「相信觀眾們一定會好奇復活之後，兩位母親要如何繼續她們的復仇之路吧！」

▲《回魂計》黃金主創團隊攜手李心潔、傅孟柏出席30屆釜山影展。（圖／Netflix提供）

在拍攝時經歷很大的挑戰，現在即將被觀眾看到，傅孟柏說道「精彩刺激不斷反轉的情節，加害者與受害者的微妙關係，值得探討。」《回魂計》將在2025年10月9日於Netflix全球獨家播出。