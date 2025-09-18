小禎哭了「回憶胡家三口點滴」！　胡瓜親載姊弟出遊罕真情告白

記者孟育民／台北報導

《胡來旅行社》本周將迎來最後一集，在帶著許多鄉親朋友出遊之後，終於輪到胡氏一家三口展開旅行。小禎提到，因為胡瓜工作繁忙，她和安安小時候幾乎沒有和爸爸一起出遊的回憶，因此想趁這次機會，把錯過的童年時光補回來。擅長規劃的小禎特別安排了兩天一夜的秘密行程，由胡瓜親自開車載著姊弟倆出遊。三人還互相寫下卡片，表達長久以來的感謝與愛意，胡瓜也感性表示，這次一起工作的經驗只是起點，未來還要繼續創造更多難忘的回憶。

▲《胡來旅行社》最終回，胡氏一家三口首度旅行。（圖／客家電視台提供）

選擇在營地露營過夜的三人，也趁機好好談心。胡瓜回想，自己第一天踏進胡來旅行社時，推開門、拖著行李的瞬間，讓他立刻想起當兵入伍的感覺。小禎笑說：「這麼痛苦，是不是因為真的要帶團而有壓力？」胡瓜則回應，帶團還好，主要就是互動而已。此話一出立刻被小禎吐槽：「對啊，因為你一直是遊客的角色！」胡瓜立刻秒回：「我不是遊客，我是伴遊！」眾人笑說這個年紀還在做伴遊太辛苦。

▲▼三人聚在一起回憶過往。（圖／客家電視台提供）





安安也準備了一段影片，回顧旅行社營業以來的點點滴滴。三人一同看著自己從帶團小白一路升級為老手，以及團員們給予的真誠回饋，讓小禎當場感動紅了眼眶。她表示，原以為只是單純帶團，沒想到在與旅客互動的過程中，感受到許多溫暖的故事。對此，胡瓜也深有感觸地說：「我現在終於了解實境節目的珍貴之處，因為觀眾看到的，都不是演出來的，而是真實的人與人之間的互動。」

▲小禎感動落淚。（圖／客家電視台提供）

