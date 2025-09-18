玖壹壹春風搭機「隔壁妹突現驚悚舉動」！一直偷看她：辛苦各位水水了

記者潘慧中／綜合報導

玖壹壹成員春風（洪瑜鴻）儘管工作忙碌，仍不時分享生活點滴。他18日便在社群網站寫下稍早的搭機經歷，「我旁邊坐了一對情侶。在飛機起飛後，我看男生已經睡著了，那位女孩，她從包包裡面拿出一組工具，然後開著閱讀燈開始化妝。」

▲春風分享稍早的搭機經歷。（圖／翻攝自Threads／911_eo）



春風起初不以為意，專心觀看電影《賭神二》。不料演到「高進準備拿瑞士銀行三千萬本票」時，餘光卻發現那名女生還在化妝，「令人更驚悚的是，我看她拿鑷子好像在夾睫毛。我的餘光一直看著她，我不知道她到底是在夾睫毛，還是在刻神像，剎那間我覺得時間過得好慢。」

▲春風旁邊坐了一位專心化妝的女生。（圖／翻攝自Instagram／911_eo）



春風幽默地說，當下心裡非常替那個女生緊張，「因為如果萬一飛機一晃，她會比高進先去幹按摩的，我就這樣一直偷看她，我好替她緊張，我不太敢看。」直到女子終於放下鑷子，改用粉餅補妝，他才終於鬆了一口氣。

▲春風發現那個女生拿出粉餅才鬆了一口氣。（圖／翻攝自Instagram／911_eo）



經歷這一幕後，春風忍不住感慨，「我現在終於知道，有妳們這樣的付出，才能讓這個世界賞心悅目，辛苦了，各位水水們。」一番逗趣又真摯的分享，引來粉絲熱烈迴響。

