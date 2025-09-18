台首位「千萬訂閱網紅」奇軒進軍大銀幕！　跨界挑戰合體Lulu送祝福

記者蕭采薇／台北報導

台灣千萬訂閱YouTuber奇軒正式進軍大銀幕！以Tricking聞名的他，不僅是全台首位突破千萬訂閱的網紅，更首度挑戰電影演出，在新片《影視圈風雲》（暫名）中化身武功高強的狠殺手，還挑戰從未嘗試過的親密戲，讓粉絲眼睛一亮。戲裡冷血無情、戲外溫和內向的反差萌，成為最大話題。

▲「千萬訂閱網紅」奇軒挑戰電影演出。（圖／種子影業提供）

此外，近日Lulu黃路梓茵和陳漢典無預警公佈結婚喜訊，與Lulu同劇組的奇軒聞訊也驚喜萬分，他說：「一直以來漢典哥和Lulu的互動帶給觀眾很多歡樂，我個人相信也由衷祝福他們的婚姻一定會幸福美滿的。」並表示團隊們都沾喜，充滿了粉紅泡泡！

奇軒過去是醉拳冠軍，約在十年前的大專盃上拿到的殊榮，「我練的是表演性質的武術，所以其實沒有對打經驗，從12歲練到至今有二十年了，」並表示自己的偶像是成龍。這回不僅親自上陣武打，更擔任武術指導，把「成龍醉拳」與「甄子丹功夫」元素融入片中，向兩大功夫巨星致敬。

▲（左起）奇軒、林子璿。（圖／種子影業提供）

即使工作行程滿檔，奇軒仍堅持反覆排練武術套招，敬業態度讓導演林煜為大讚「打滿分」。而他也以過來人身份，給有志於修習武術的年輕人耳提面命，他說：「遇到挫折也不要輕易放棄，即使現在不夠厲害，但只要走得夠遠你就會是贏家。」

而從網紅跨足到大螢幕，他坦言：「其實有點緊張，雖然以前從事動作演員工作的時候就很常拍電影，但主演電影是第一次，但經過導演的前置訓練後，讓我放鬆了不少，現場拍攝的時候也很順利。」

▲（左起）林子璿、監製蘇俊夫、Lulu黃路梓茵。（圖／種子影業提供）

而被問到電影和手機螢幕在作業上的不同？奇軒表示畫面以及表演的要求會差很多，「畢竟手機畫面較小，很多細節是可以忽略的，但在電影上都要做到很全面！」並自謙自己的表演還不夠好，希望未來有機會可以上表演課精進以及拍更多電影累積經驗。

實境節目《換個爸媽過幾天》高人氣ABC兄弟檔林子璿（Kenneth）、林鼎軒（Richard）也加盟。兩人顏值爆表卻挑戰最「反差」的角色：哥哥飾演極度自戀的丑角，弟弟則化身深宅御宅族。林子璿曾演出HBO影集《獵夢特工》與電影《誰殺了比利比莉》，林鼎軒則自5歲在《車牌仔》出道，在NETFLIX影集《你的孩子不是你的孩子》中展現細膩演技。

▲「父子檔」劉爾金與劉旭康共同演出。（圖／種子影業提供）

這回兄弟檔再度大銀幕合體，與奇軒正面交鋒武打戲。奇軒對戲ABC兄弟，也給予高度評價，覺得他倆是各有特色的個性型男，也都很謙虛和禮貌，所以蠻欣賞他們的，「目前還沒有太多交流，但如果有的話很想和他們從事一些戶外運動，感覺會很好玩。」