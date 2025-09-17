獨家／男星入住高級Villa「半夜浴室傳腳步聲」　睜眼竟見2女站床邊！

記者蔡琛儀／專訪

台語歌手沈建豪近期推出新專輯《我是你的天》，他坦言自己體質偏敏感，曾遇過通靈老師提醒，他的磁場與靈界較為契合，因此更容易有感應，不過未必是壞事。由於家中供奉王爺，他也養成習慣，無論在家或外出，護身符總會放在床頭或隨身攜帶，成為他面對靈異事件時的最大依靠。

▲沈建豪自曝體質較敏感。（圖／記者黃克翔攝）

沈建豪記得，有一次和朋友到峇里島深山入住一間Villa，一晚要價5000元台幣，當時已是傍晚六、七點，他們被分配到最偏遠的其中一棟，建築樓高兩層，但非常老舊，環顧四周，他發現泳池堆滿落葉，周邊枝葉雜亂，彷彿很久沒人使用，一踏進去便讓他渾身起雞皮疙瘩，氣氛異常詭譎。為了不嚇到室友，他沒有說出口，只是默默記在心裡。

直到深夜，他和朋友同床而眠，沈建豪回憶，才剛躺下不到五分鐘，就聽到浴室裡傳來拖鞋摩擦地板的聲音，一步步從裡頭往外逼近。下一刻，腳步聲停在他耳邊，沈建豪突然感覺整個人被壓住無法動彈，連聲音都發不出來，只能緊閉雙眼默念佛號，他卻同時聽見兩名女子用印尼話交談，甚至帶著笑聲。

▲沈建豪曾在東南亞兩度撞鬼。（圖／記者黃克翔攝）

當他感覺身體慢慢恢復自由時，鼓起勇氣偷睜開眼，赫然看見兩名穿著當地服飾的女子身影，飄向大門外消失，驚魂未定的他立刻叫醒室友，兩人拖著行李在凌晨三點多逃到大廳，等到早晨才有人來上班，導遊還特地帶他們去當地廟宇拜拜，回台灣後更進行收驚儀式。

另一段撞鬼經驗發生在越南富國島，那次他入住一家高級國際連鎖飯店。深夜熟睡中，他被浴室持續滴水聲吵醒，明明水龍頭早已關緊，蓮蓬頭的水卻滴個不停。心生恐懼的他將蓮蓬頭拆下放在地上，想回床上休息，卻不料電視突然啪一聲自動開啟，緊接著房間電話也響了起來。突如其來的詭譎氛圍讓沈建豪嚇壞，他急忙緊握護身符，呼請王爺庇佑，不敢接電話也不敢闔眼，隔天換飯店才沒再發生怪事。

▲ 台語歌手沈建豪推出新專輯《我是你的天》。（圖／記者黃克翔攝）