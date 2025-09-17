ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Andy「疑心肌梗塞」掛急診！虛弱插鼻管畫面曝　認：心理壓力太大

記者孟育民／台北報導

YouTuber Andy老師與家寧因公司帳目、逃漏稅等問題對簿公堂以來，仍不時更新個人頻道。他今（17日）發布最新影片，透露發現自己心理狀態出問題，甚至有天突然感覺心臟跳動很快、頭暈、呼吸不順暢，於是緊急前往醫院掛急診，被醫生警告可能是「心肌梗塞」，事後他懷疑是因為近期心理壓力太大的關係！

Andy因為突然心悸，日前緊急前往醫院掛急診，因為被醫生懷疑是「心肌梗塞」，於是先做了一連健康檢查，甚至鼻子被插上呼吸管，由於他持續頭暈，最後醫生開給他對心臟比較會緩和的藥，出院後也要戴心律監測器，他表示之後會再回診並找出病因。不過，事後他回想自己為何身體出狀況，有感而發說：「覺得應該是我心理壓力太大了。」

他坦言這陣子的風波讓自己非常內耗，尤其打官司的過程，「就像你身上背負一個隱形炸彈，隨時要去注意，加上我要支付律師費，也是不小的開銷、以至於我要一直上緊發條，努力去創作內容。」最後，他說原本頻道被奪走不打算拍片反擊，甚至萌生放棄念頭，他還原這段心路歷程，認爲自己內心累積了滿滿負能量、跟無法宣洩的壓力，所以才會病倒，讓他因此決定去日月潭旅行，重整後再出發。

