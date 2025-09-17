「小林依晨」跨界圓夢了！　獻聲電影《96分鐘》這一幕...曝工作意外插曲

記者孟育民／台北報導

TVBS網路新聞主持人葉佳蓉，不僅在主播檯上展現專業形象，深受觀眾喜愛，長相，更因外型神似戲劇女王林依晨，被觀眾封為「小林依晨」。她在《TVBS新聞網》推出的品牌深度專題節目《商業透視》中，帶領觀眾深入探索各大國際品牌背後的故事，留下深刻印象。鮮為人知的是，葉佳蓉其實自小便懷抱配音夢，而最近上映的熱門電影《96分鐘》中，正是她跨足電影圈、實現兒時夢想的首次「獻聲」作品。

▲葉佳蓉表示她從小就很嚮往配音員工作。（圖／TVBS提供）



《96分鐘》劇情緊張刺激，上映後短短十天即在全台創下超過5,500萬票房佳績。片中有一段主播新聞播報的橋段，不少觀眾一聽便驚覺聲音相當耳熟，原來正是由葉佳蓉親自配音。身為專業主播與主持人的她，雖然早已習慣用聲音傳達新聞重點，但要在電影裡隨著劇情起伏，用語氣和聲線烘托氛圍，將人物刻畫的更加立體飽滿，卻是一大挑戰。回想這段經歷，葉佳蓉笑說：「真的是隔行如隔山，這完全是另一種專業、魔王等級的全新體驗！」

▲葉佳蓉感觸「隔行如隔山」。（圖／TVBS提供）



談到接下配音工作的趣事，葉佳蓉笑說，當初看到邀請信件的標題寫著《96分鐘》，一度誤以為是指電影片長，心想：「原來電影產業保密這麼的嚴格，連片名都是天機不可洩漏。」直到讀完內容，才發現電影真的就叫這個名字，讓她忍不住自嘲：「真是誤會大啦！」

▲葉佳蓉曝工作趣事。（圖／TVBS提供）



