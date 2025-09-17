獨／謝欣穎現況曝光！情斷王柏傑「互潑飲料」IG開嗆　經紀人回應

記者黃庠棻／台北報導

女星謝欣穎日前出席活動時證實，已與交往約4年的王柏傑分手，不料17日被鏡週刊進一步爆料情斷內幕，還提及兩人曾在楊祐寧婚禮大吵、互潑飲料。稍早王柏傑發文「其實那晚有眼睛的人都知道是誰不小心把飲料灑出來，相信編劇們你們應該也知道是誰，但沒事我們扛，辛苦了鏡。」；謝欣穎也兩度在社群網站發聲，而經紀人也透露了她的近況。

▲謝欣穎情斷王柏傑。（圖／翻攝自Instagram）

謝欣穎在17日於社群發文，引用佛教經典中的「妄語」一詞，寫道「『妄語』意思是指虛妄不實的話或謊言，也就是說謊的行為。這個詞語在佛教中被列為『口業』或『十不善業』之一，具體指的是說謊、欺騙他人、搬弄是非、說無意義的言論或惡毒的話等會傷害自己或他人的言行行為。」

▲謝欣穎在社群網站發文。（圖／記者徐文彬攝）

不久之後，謝欣穎二度發文表示自己寫下「妄語」，暗示的對象並非前男友王柏傑，而是報導的媒體，更說道「獻給無中生有、扭曲事實的報導者。」

▲謝欣穎二度回應。（圖／翻攝自謝欣穎IG）

對此，《ETtoday星光雲》傳訊關心謝欣穎，詢問社群網站的發文是否影響心情，她透過經紀人發聲「很好，謝謝關心」，同時附上一個手比愛心的表情符號。

▲經紀人曝謝欣穎近況。（圖／記者周宸亘攝）