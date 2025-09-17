貝童彤突發病況「體內散發化學苦味」！失聲4天狂吞藥：喝水都沖不掉

記者潘慧中／綜合報導

貝童彤婚後育有一個女兒，近年在《全明星運動會》第3季的表現令人印象深刻，變得越來越忙碌後，仍不時會分享生活點滴。沒想到，她16日在社群網站坦言，最近有「突發的病況」，導致失去聲音4天。

▲貝童彤最近不小心感冒了。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）



貝童彤透露，近期因為感冒病毒導致聲音受影響，無法常開口說話，「每四小時吃一次藥，口腔中充滿了由體內散發出的化學苦味，怎麼喝水都沖不掉的噁心感。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於突發病況影響工作，貝童彤也在文中表達歉意，並感謝身邊同事的幫忙，「謝謝優秀的夥伴們靈機應變，尤其是櫻花姐姐當天臨時扛起我的集數，我們momo的哥姐真的很棒！辛苦製作人和導演的腦了，真心抱歉。」

▲▼貝童彤再次意識到健康的重要。（圖／翻攝自Facebook／貝童彤）



貝童彤坦言這次失聲讓她重新思考健康的重要，「有更多時間傾聽內心。大家真的要好好照顧自己，身體的反撲就是最大的警訊。」她提醒粉絲要注重飲食與心理平衡，「餵養健康的食物，保持心理的平衡，就是平平安安的人生。」

貝童彤IG全文：

受感冒病毒攻擊的強制禁語邁入第四天。

不常開口，每四小時吃一次藥，

口腔中充滿了由體內散發出的化學苦味，

怎麼喝水都沖不掉的噁心感。

再次對被我影響到工作進程的夥伴們說聲抱歉

因為我突發的病況耽誤到大家的工作時間，

謝謝優秀的夥伴們靈機應變，

尤其是櫻花姐姐當天臨時扛起我的集數，

我們momo的哥姐真的很棒！

辛苦製作人和導演的腦了，

真心抱歉

希望以後不要再造成大家的困擾了

這次失聲也讓我有更多時間傾聽內心。

大家真的要好好照顧自己，

身體的反撲就是最大的警訊，

餵養健康的食物，

保持心理的平衡，

就是平平安安的人生。