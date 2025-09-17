江國賓口腔長肉瘤…醫一看秒切片檢查　揭「嚼檳榔後遺症」悄動刀

記者黃庠棻／台北報導

電視圈公認的「公務員演員」江國賓戲約不斷，才剛結束八點檔《願望》的演出，沒想到休息不到一個月，就又投入三立全新大戲《百味人生》，敬業精神讓人佩服，他笑說「根本沒想到這麼快就又拍到我了！」

▲江國賓投入三立全新大戲《百味人生》。（圖／三立提供）

不過在進組前，江國賓也悄悄動了一場小手術。他透露兩個月前發現口腔內，突然長出一顆小肉瘤，檢查後才知道自己年輕時抽菸、嚼檳榔的壞習慣，早已造成口腔黏膜受損「這算是年輕時不懂事留下的後遺症。」他直言當下壓力很大「因為醫生馬上安排切片檢查，我血壓整個都升高。」所幸最後確診是良性腫瘤，經切除與清創後無大礙，他笑說「真是有驚無險，也給自己上了一課，健康真的最重要。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲江國賓投入三立全新大戲《百味人生》。（圖／三立提供）

這次在《百味人生》中，江國賓飾演的角色「錢定遠」角色神秘，權勢政要，是情婦蕭秀春金主，而她的角色由於身分關係，很注重外在形象，表面和善，實際上為達目的不擇手段，即使再親的親人也一樣，然而因為某些原因，對我行我素的孫女靜姝（邱子芯飾）卻十分容忍跟無奈。

▲江國賓投入三立全新大戲《百味人生》。（圖／三立提供）

為了角色，江國賓在造型上下足功夫，這次大膽挑戰日系風格，甚至自掏腰包訂製多套服裝「其實我每一檔戲都會自己治裝，連鞋子也都自己準備。」這次他還留起鬍子，營造成熟沉穩的氣場，希望帶給觀眾全新感受。

▲江國賓投入三立全新大戲《百味人生》。（圖／三立提供）

江國賓笑說自己個子不高，因此厚底鞋成為必需品，其中一雙鞋子竟然花了三萬多元「真的很貴，但為了角色值得啦！」談到再度與岳虹對戲，江國賓打趣表示壓力很大「她個那麼高，又演得那麼壞，壞事做盡，我怎麼比得過？我擔心最後會被她幹掉！」

▲江國賓投入三立全新大戲《百味人生》。（圖／三立提供）

敬業的江國賓直言「演戲不能只是例行公事，觀眾會看膩，所以每一次我都希望給大家新的樣子，外型要有驚喜，角色也要有轉折。」他也感性地說，這份工作讓他能持續在不同的角色裡找到新的能量「這是演員最大的幸福。」

▲江國賓投入三立全新大戲《百味人生》。（圖／三立提供）