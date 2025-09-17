專訪／《我家的事》父親結局是真的！　曾敬驊怕戳導演傷口：我擔心再次傷害他

記者蕭采薇／專訪

《我家的事》上映後，意外掀起「台灣家庭片太搧情」的討論，姑且先把個人感受放一旁，最希望這個故事只是「煽情」的，可能就是導演潘客印。因為故事中，包括姊姊的身世、爸爸的結局，其實都是潘客印自己的故事。主演之一的曾敬驊，在接受《ETtoday星光雲》專訪時也說道：「我覺得導演滿勇敢的，要把自己家裡這些事，拍成電影給這麼多人看。」

▲《我家的事》取材自導演潘客印（中）的家庭故事，曾敬驊（左）和黃珮琪（右）飾演姊弟。（圖／記者徐文彬攝）

《我家的事》敘述一家四口的故事，呼應那句電影slogan「我們有多拼命，才能成為一家人」，故事講家人的溫馨，也講家家有本難念的經。演員曾敬驊、黃珮琪，和導演潘客印，一同接受《ETtoday星光雲》專訪。

▲曾敬驊（左）和黃珮琪（右）在《我家的事》飾演姊弟。（圖／記者徐文彬攝）

飾演姊姊「小春」的黃珮琪，其實在短片《姊姊》中就演出了這個角色。戲裡的「小夏仔」更是從小五看到高三。她透露，其實在短片開拍前，導演就寫了封長信給「家庭成員」，黃珮琪說：「信的內容很打動我，讓我知道『相信』這件事很重要。她笑說：「我沒看到導演的姊姊，但應該和我很不一樣，光是處理知道是養女的感受，我就沒辦法像小春一樣忍好幾天。」

▲黃珮琪從短片《姊姊》到長片《我家的事》，都是姊姊「小春」的不二人選。（圖／記者徐文彬攝）

片中的爸爸「冬仔」藍葦華，最後的結局，成為兒子「夏仔」曾敬驊心中的陰影，他再也不敢走進去，那個爸爸最後孤獨一人的房間。面對自己的角色原型就在眼前，曾敬驊坦言，在知道這段劇情是真實故事時，他一度其實不敢和導演討論，「我怕我找他聊這件事，他（導演）會不會受傷？會不會又讓他想起這件事。」

這一度讓曾敬驊有些苦惱，「我一開始很害怕，如果這是一個真實故事，我到底要怎麼去觸碰，導演比較不會受傷。」但後來曾敬驊才發現，導演要的不是另一個自己，而是故事裡的「夏仔」。

▲得知《我家的事》是導演潘客印的真實故事，一度讓曾敬驊有些苦惱。（圖／記者徐文彬攝）

撥雲見日後，曾敬驊才有種豁然開朗的心情，「我就覺得，故事真假對我不是那麼重要了，可以不要當成是真實發生的故事，是我很有感的劇本、很有感的東西。」他說：「我變成是用我的同情心去看這個東西，而不是用我的同情心在演戲。」

不過外人可以從故事中抽離情緒，那麼當事人呢？身為「被留下的人」，導演潘客印對《ETtoday星光雲》說：「如果要說『被留下的人』該怎麼辦？我覺得沒有一個既定的方法。每個人的狀況不一樣，只能努力去調適狀態。這個努力的過程、逐漸站起來的狀態，就是專屬於他的辦法。」

▲藍葦華（左）在《我家的事》詮釋不善言辭的父親，右為飾演母親「阿秋」的高伊玲。（圖／牽猴子提供）

潘客印坦言，他到現在，偶爾還是有掉進黑暗漩渦裡的感受，「這時候我就會去跑步，跑到自己喘不過氣來。有時候，我也會去看《櫻桃小丸子》。」潘客印接著說：「沒有一個『留下來的人』，會知道『離開的人』為什麼要離開。所以不要去猜，就往前走，或不往前走也可以，那都是你勇敢過的痕跡。」《我家的事》全台上映中。

▲（左起）曾敬驊、導演潘客印、黃珮琪，如今也真的像是一家人，還有個「家庭群組」。（圖／記者徐文彬攝）

後記：

訪問過後，和導演聊《櫻桃小丸子》，可以理解潘客印為什麼會把這部動畫視為療癒，因為那算得上是最幸福的東亞家庭意象之一。然而作者櫻桃子，正因為有個不那麼幸福的童年，有個對她很壞的爺爺，才創作出一個備受寵愛、爺爺對她予取予求的么女角色。如果櫻桃子透過《櫻桃小丸子》療癒了自己和那些童年不被重視的孩子，希望《我家的事》也成為所有的「潘客印們」的療癒。

