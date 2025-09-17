ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
接受陳冠希訪問！　梁朝偉自認代表作是《花樣年華》

雖然梁朝偉並不喜歡漫威電影，但是因為與《尚氣與十環傳奇》的導演德斯丁克雷頓談得來才會接演。（漫威提供）

▲雖然梁朝偉並不喜歡漫威電影，但是因為與《尚氣與十環傳奇》的導演德斯丁克雷頓談得來才會接演。（圖／漫威提供）

圖文／鏡週刊

影帝梁朝偉性格內向少言，不是熟人的場合甚少侃侃而談，但他最近接受陳冠希訪問，2人相談甚歡，梁朝偉自認代表作是《花樣年華》，也透露30多年前曾與周潤發演出舞台劇，但那一次就被厚厚的劇本與巨量台詞嚇到，至今沒挑戰過二度上舞台。

陳冠希為其個人頻道節目《ZONED》訪問梁朝偉，2人曾共同參與電影《無間道》的演出，陳冠希飾演少年版劉建明(成年版由劉德華演出)，而梁朝偉則飾演成年版的陳永仁。雖然他們沒有對手戲，但是網友見到這組合，還是會忍不住夢迴《無間道》。

劉嘉玲曾分享聚會照片，陳冠希與梁朝偉其實頗為熟稔，訪問氣氛才會如此輕鬆。（微博圖片）

▲劉嘉玲曾分享聚會照片，陳冠希與梁朝偉其實頗為熟稔，訪問氣氛才會如此輕鬆。（圖／微博圖片）

訪問中梁朝偉自曝偶像是導演馬丁史柯西斯，他也正好將《無間道》翻拍成好萊塢版的《神鬼無間》；梁朝偉並透露自己接戲的原則不太看故事本身，而是那個「人」，像是他其實並不太喜歡漫威電影那些動作戲，但是卻很喜歡來找他演《尚氣與十環傳奇》的導演德斯丁克雷頓，覺得與對方拍戲會很好玩，才會答應演出。

梁朝偉接受陳冠希訪問，自認年事已高，要是再演舞台劇台詞要背4個月到半年。（翻攝自陳冠希YT頻道）

▲梁朝偉接受陳冠希訪問，自認年事已高，要是再演舞台劇台詞要背4個月到半年。（圖／翻攝自陳冠希YT頻道）

陳冠希還問梁朝偉有沒有演過舞台劇，1989年梁朝偉曾與周潤發合作舞台劇《花心大丈夫》(電影版為《大丈夫日記》)，梁朝偉回憶：「是個很嚇人的經歷，我從來沒拿過這麼厚的劇本，我心想怎麼可能全背下來。」梁朝偉與周潤發幾乎扛下整齣戲的戲份，在經過無數次排練後，梁朝偉發現其實可以背下來：「我現在還可以演，但需要更長時間來準備，以前一個月就可以，現在可能得4、5個月或者半年吧。」不過梁朝偉的妻子劉嘉玲倒是非常喜愛舞台劇，常常參與演出，２人就是在一起演出《花心大丈夫》後相戀，去年劉嘉玲的舞台劇《香港式離婚》首演，梁朝偉還特地低調捧場。

此外，梁朝偉自認最滿意的作品是《花樣年華》，他從不認為自己演戲很厲害，即使拿了坎城影帝也不會很厲害，但他在演出第一部作品，雖然只是個小配角，但當時觀眾很看好他，他那時便知道自己適合演戲；梁朝偉也再次表示自己喜歡住在日本，因為他不喜歡搭長途飛機，日本人不喜歡打擾別人，也不喜歡被別人打擾的文化很對梁朝偉的胃口，能夠保有自己的私人空間。被問到在日本一定要去哪裡，梁朝偉毫不猶豫：「吃鰻魚飯吧！」


全恩菲來台半年換3家經紀公司　無奈發文澄清
高雋雅錄影發揮「見紅」本領　主持人哈林超吃驚
無視女友性感驚喜　小鐘自認「太白目」Sandy批：很沒水準

