鹿晗關曉彤爆1原因釀情變！他8年首次「生日沒給祝福」　網嘆：真掰了

大陸男星鹿晗在2017年認愛關曉彤，幾度傳出將結婚，近期互動驟減引發外界關注，17日適逢關曉彤28歲生日，鹿晗一反過去8年來的慣例，首次未在社群媒體上發文祝賀，業界人士也分析其中原因，更引發外界對兩人感情狀態的諸多揣測。

兩人最後一次公開同框已是2024年8月，之後便再無公開互動，過去小倆口每年都會準時在微博替彼此慶生，但今年4月20日鹿晗35歲生日時，關曉彤打破了連續7年的生日祝福慣例，反常沉默未送上祝福，而關曉彤17日過生日，鹿晗也首次沉默，並沒有在零點為女友慶生。

▲關曉彤和鹿晗屢爆情變。（圖／翻攝自微博／關曉彤、M鹿M）

此外，兩人共同持股的「清晗文化」公司已於2024年12月完成股權分割，雙方的商業關係也正式畫下句點，業界人士分析指出，近年來雙方的事業發展方向逐漸分歧可能是主要原因之一，關曉彤憑藉《小巷人家》一劇成功轉型為實力派演員，更獲得白玉蘭獎提名；而鹿晗則專注於音樂事業發展，目前正在進行「SEASON4」亞洲巡演，可能導致相處時間銳減。

值得注意的是，關曉彤日前在綜藝節目《王牌對王牌》中透露，曾在去年某段時期重複聆聽分手歌曲《就讓這大雨全都落下》超過百次，然而，截至目前為止，雙方皆未對分手傳聞做出正面回應，先前官宣戀情的微博貼文也依然保留著，留給外界諸多想像空間。

