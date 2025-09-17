女童偷丟蘿蔔糕！曾雅蘭目擊「再見大人1舉動」：不能只看單方面

記者張筱涵／綜合報導

藝人曾雅蘭近日在社群分享了一段親身經歷，引發網友熱烈討論。她透露日前與丈夫陳昌明在餐廳用餐時，注意到隔壁桌一名看似小學三年級的女孩，先是不小心將餃子掉到地上，接著又趁大人不在時「技巧性地把蘿蔔糕丟到椅子下」。

▲曾雅蘭目睹隔壁小朋友丟食物。（圖／翻攝自FACEBOOK／曾雅蘭）



曾雅蘭直言，當下看到孩子浪費食物心裡很不是滋味，「不喜歡吃也不能丟地上啊！」然而隨後大人回到座位，要求小女孩把剩下的炒飯和肉塊全部吃完，讓她瞬間理解孩子為何會有這樣的行為，「事情不能只看單方面，看到大人的反應後，我懂了！」

她更以自身經驗反思，「讓我想起侯塞蕾跟Ken小的時候，我對他們嚴厲規定，當他們不喜歡或做不到的時候，即使知道不對，也只能找他們能解決的方法。沒有人一開始就會當父母，當父母也是要一直學習。」她呼籲父母要聽聽孩子心聲，也讓孩子理解父母用心，才能取得平衡，「有飯吃是很幸福的，一家人能在餐桌上吃飯是多麼美好。」

貼文也引來不少網友共鳴。有網友認為「如果是孩子自己要求的份量，家長要她吃完沒錯」，對此曾雅蘭回應「我看應該是大人給她的量」。也有人指出孩子常「正餐不吃、零食吃不停」，她附和說：「對！如果不吃零食只有正餐可以吃，小朋友就會吃正餐。」

▲曾雅蘭和侯昌明育有1子1女。（圖／翻攝自FACEBOOK／曾雅蘭）



還有網友分享「朋友孩子怕被罵，把食物丟到電視櫃後面，最後整個客廳都是臭味」，曾雅蘭則驚呼「天啊！真的要溝通」。也有人說孩子不吃正餐後來又喊肚子餓，造成父母困擾，她回應「這個也是很有可能性，所以父母得跟小孩子多做溝通」。

更多家長也藉此反思自身教養方式，「我都請小孩盛少一點，我不敢吃小孩剩下的」，曾雅蘭則認同：「基本上我也是跟小孩說要吃多少裝多少」。她最後強調，「對啊～自己的修改自己」，鼓勵父母在親子溝通中不斷學習調整。