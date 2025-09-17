朴炯植《十二使者》驚傳天價片酬「遭韓網嘲諷」　經紀公司忍不住出面

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員朴炯植主演劇《十二使者》日前收官，雖收視率僅2.4%，卻被點名「單集片酬高達4億韓元」，甚至有傳聞稱另一位主演馬東石拿到5億韓元。消息曝光後，朴炯植一度成為輿論攻擊焦點，所屬公司RÊVE娛樂隨即在17日發出聲明，嚴正否認傳聞，強調「相關報導與事實不符」。

▲朴炯植。（圖／Disney+提供）



RÊVE娛樂在聲明中表示：「從《低谷醫生》到這次《十二使者》，媒體所曝光的朴炯植片酬金額，與實際情況完全不同，我們不得不正式澄清，以免錯誤資訊被當成事實流傳。」公司也強調，朴炯植在每部作品中都非常誠懇投入，並懇請外界「以溫暖視線守望他未來的演藝活動」。

經紀公司出面澄清後，韓網輿論迅速反轉，大批網友替朴炯植抱不平。有人直言：「原來是烏龍一場，他真的太冤了」、「嘲諷那麼多，結果根本不是事實」、「假消息害演員被罵，記者跟酸民都該一起被告」、「就算真的拿很多錢，也不代表可以隨便辱罵」、「昨天的惡意評論真的太過分了」、「之前也有演員因片酬假新聞被罵，大家到底學不學乖？」、「朴炯植一步步累積作品，卻被一句謠言否定努力，真的很不公平」。