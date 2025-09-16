米可白愛犬吃大牌飼料狂拉肚子　她驚見「整包布滿蟲卵」氣炸

記者蔡宜芳／綜合報導

女星米可白長期致力於幫助流浪動物，前陣子才剛救援一隻小貓的她，16日透露家中愛犬黑寶因為吃了某個品牌飼料，連續多日拉肚子，她在查看後發現，飼料竟然長蟲，為此氣憤不已。

▲米可白透露愛犬黑寶吃某牌飼料後狂拉肚子。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

米可白表示，最近因為救援了一隻小貓「車輪餅」，所以到網路平台訂購了貓跳台、貓抓板，順便幫黑寶買大品牌的防過敏飼料，然而，黑寶這幾天卻開始不停拉肚子，讓她覺得奇怪，「直到打開防潮飼料桶，發現裡面有幾隻黑色小蟲，才覺得不對勁。打開那包飼料一看，整個傻眼──裡面竟然布滿黑色小蟲和白色蟲卵！」

▲米可白前陣子剛救回一隻小貓。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

米可白說，她發現問題後立刻聯絡平台，但最初僅得到100元關懷幣的補償，讓她當下氣炸。經過幾天協調，平台才同意全額退費，並支付黑寶與車輪餅的醫療費用，「昨天黑寶抽血後指數還算正常，但連續拉了好幾天的肚子，真的很心疼。」

對於此次意外，米可白表示，毛小孩不像人類，無法表達不舒服，只能默默承受，「我真心希望，不管是通路平台還是飼料製造商，都能更謹慎對待毛孩的食物安全。因為毛小孩不是金錢可以賠償的…他們是我們的家人，我們更要守護他們。」呼籲相關單位必須正視寵物食品安全問題。

▲米可白表示愛犬目前身體無大礙。（圖／翻攝自Facebook／米可白）