〈在加納共和國離婚〉菲道爾、DIOR大穎爆世紀復合　他親曝真相

記者蔡琛儀／台北報導

27歲大馬歌手菲道爾以〈阿拉斯加海灣〉也寫下9.4億點播驚人紀錄，〈在加納共和國離婚〉一曲也創下超過8億點擊，登上抖音熱榜和挑戰榜雙料冠軍，截至目前已累積近4500萬YouTube點閱，聲量爆棚，近日他推出新專輯《六一九》，更專程來台宣傳。

▲▼菲道爾難得來台宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於〈在加納共和國離婚〉是他與前女友DIOR大穎一起合唱的神曲，去年兩人分手，菲道爾更被爆出劈腿疑雲，年初還被傳兩人世紀復合，今（16日）記者會上，菲道爾透露自己是單身，和大穎現在就是朋友，「我自己也沒想太多。」目前也不想談戀愛。

他也坦言，被說劈腿的時候心情當然受到影響，「被誤解這個過程中，我覺得當然會有不開心，但是我覺得這是一個過程，我就當做是一個學習的經驗，我也學到了要成為一個更好、更優秀的人。」

▲菲道爾今舉辦專輯發佈會，高爾宣前來祝賀。（圖／記者周宸亘攝）

菲道爾也說，本身就是憂鬱的性格，也容易失眠，像是前天想到要面對媒體訪問，當天晚上睡覺後，直到今天白天都沒有闔眼。而菲道爾在籌備專輯期間，也壓力過大頻頻失眠，直到去年9、10月去看心理醫生，醫生開了鎮定劑給他，幫助他可以好好睡覺。