周杰倫「很少男人能做到」！阿Ken幫葉惠美慶生…一句英文神撩妹

記者潘慧中／綜合報導

周杰倫儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。他15日便在社群網站上傳和昆凌、阿Ken一起幫媽媽葉惠美慶生的畫面，幽默的好友直接說學逗唱，讓他不禁佩服地說：「很少男人可以逗媽媽笑這麼開心了。」

▲阿Ken是少數能逗葉惠美開心的男人。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）



從Instagram限時動態中，阿Ken直誇周杰倫的媽媽是很有福氣的壽星，他15日才得以入圍兩項金鐘獎，分別是戲劇節目導演、綜藝節目主持人。

▲阿Ken幫葉惠美慶生當天，剛好得知自己金鐘獎入圍兩項大獎。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）



周杰倫聽完忍不住笑虧「其實他看這個看得很重」，急得阿Ken連忙起身否認，但他還是很替好朋友開心，「今天最主要慶祝媽媽生日，也順便幫阿Ken慶祝一下。」

▲阿Ken連忙起身否認。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）



有趣的是，阿Ken仍不忘逗壽星開心，當場說了一個笑話，「you are cute哪一個字是可愛」，周杰倫媽媽不疑有他地說「當然是cute啊」，結果他一秒否定說「是you～」，逗得壽星笑到直推他的手臂。

▲▼阿Ken只用一句英文就逗樂壽星。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）


