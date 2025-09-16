才入圍金鐘主持人獎…鍾瑶宣布好消息！　「準備2年」新身份曝光

記者黃庠棻／台北報導

創立於1877年的挪威國寶戶外品牌Helly Hansen在臺灣開啟新篇章，於台北市信義區BELLAVITA寶麗廣場門市展現全新形象，除了有品牌全球代言人王一博實戰推薦，鼓勵運動愛好者為自己添上最專業的戶外運動裝備，還邀請到戶外運動全能女神鍾瑶演繹品牌精神。

▲鍾瑶剛入圍金鐘獎，又宣布好消息。



在演藝身份之外，王一博同時是勇敢的探險家，不論攀岩登山、高峰滑雪、夜潛深海、穿越叢林或勇闖沙漠，都能從容應對挑戰。最新形象影片將鏡頭拉至壯闊的北歐海域與山林，王一博身著品牌專業裝備，以沉著姿態面對複雜未知。

▲王一博。

同樣熱愛戶外探索並堅持專業精神的女藝人鍾瑶，不僅在戲劇領域表現亮眼，更因對登山、自由潛水與帆船的熱情，在演藝之路開闢專屬航道。她曾出演過美人魚角色、考取帆船執照、擔任戶外實境節目主持人，並完成60小時征服200公里、從花蓮港划獨木舟直達日本石垣島的壯舉，展現堅毅無畏的探險家精神。

▲鍾瑶剛入圍金鐘獎，又宣布好消息。



鍾瑶穿上品牌服裝，分享「我很喜歡這套裝備的外型、材質與剪裁，能讓我進行戶外挑戰時帶來安全感與自信！」 她透露，自己夏季玩帆船、依時令登百岳，每年都會設定不同的戶外挑戰，讓生活充滿新能量。

▲鍾瑶剛入圍金鐘獎，又宣布好消息。

才剛在昨（15）日以《上船了各位！》入圍第60屆金鐘獎實境節目主持人獎的鍾瑶，將於2025年第四季將晉身作家，推出醞釀兩年的新書，年末也有新戲登場；2026年更計畫挑戰動力船執照。

▲鍾瑶剛入圍金鐘獎，又宣布好消息。