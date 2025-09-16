《星光》盧學叡0收入「認陷財務危機」慘況曝光：出門不敢讓人知道名字

記者蔡琛儀／台北報導

星光幫歌手盧學叡日前推出全新單曲〈在你落下時，有我〉，由他親自填詞，道出自己曾經陷入黑暗、迷失方向的脆弱時刻，他坦言前陣子因財務問題跌到谷底，足足一年半沒工作，但他選擇報喜不報憂，甚至連最親近的家人朋友也不知情，如今走過困境，他感性說：「很幸運有很多人的幫忙，讓我能從更多元的面向去嘗試與挑戰，也發現自己不一樣的個性。」

▲ 盧學叡推出新歌〈在你落下時，有我〉。（圖／丸藝創意行提供）

回想那段最艱難的日子，盧學叡形容自己一度焦慮到不敢直視陌生人，甚至要求朋友不要叫他名字，而是用「代號」來代替，出門時還要像導盲犬般靠著朋友的肩膀才有安全感，「會緊張、恐懼，覺得大家是不是都在瞧不起我。」幸好有這些朋友在，才讓他慢慢走出陰霾。

談到外界對他「忽胖忽瘦」的關注，盧學叡也大方回應，笑說自己的身形簡直就像人生的起伏縮影。他當時因情緒焦慮「不快樂也吃、快樂也吃」，才會陷入體重大幅變化，疫情期間，甚至一度出現胖到有高血壓警訊，「我不想一輩子靠藥物，就開始找營養師調整飲食，希望透過健康方式讓身體回到正軌。」

▲ 盧學叡自爆曾陷財務低潮。（圖／丸藝創意行提供）

最近Lulu、陳漢典「閃婚」話題熱度不斷，盧學叡也笑說：「我自己以前想過28到32歲要有小孩，這樣孩子18歲時，我才50歲還能是年輕老爸，但現在早就超過這個年紀，就不再強求。」對於婚姻，他坦言順其自然，雖然會替身邊的好友開心，但已不再是人生必須。至於是否單身？他大方認：「很單的單！」並笑說常被質疑太挑。此外，盧學叡月底即將與台北國樂團合作大型音樂劇《微風往事》，用20多首民歌串連成青春記憶，描繪學生時代的人生選擇。