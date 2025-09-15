張信哲再創樂壇紀錄！　上海博物館為他封館拍MV

▲張信哲釋出新歌〈這世的名字〉MV。（圖／潮水音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

張信哲新專輯《屬於》首週空降九冠王，最新主打歌〈這世的名字〉MV近日上線，首創在上海博物館東館（上博）拍攝，更創下將音樂分享會搬進上博的新紀錄，張信哲成華語樂壇第一人！分享會吸引樂評人、文化界和媒體一致注目，現場冠蓋雲集，宛如一場藝術沙龍。

▲▼張信哲新歌〈這世的名字〉力邀創作才子唐漢霄量身打造。（圖／潮水音樂提供）



氣勢如虹的張信哲，力邀創作才子唐漢霄量身打造〈這世的名字〉詞曲，以溫柔旋律與深情歌詞直擊人心，張信哲感性說：「很感謝上博的大力協助，能在這麼世界級的場館拍MV太難得！我還曾捐過自己的旗袍收藏給他們，從此結下緣分。東館不僅願意引進新潮展覽，還願意跟流行音樂合作，真的很開放、很現代。我希望大家透過這支MV，愛上博物館，也更愛上自己的名字。」

張信哲闡釋，〈這世的名字〉是專輯《屬於》的靈魂主題，代表著對自我認同的理解與接受。談及與唐漢霄的合作，他透露對方曾是公司旗下藝人，如今已是創作大師，讓他備感榮幸。唐漢霄為多位天王級歌手創作過無數金曲，作品橫掃知名音樂平台排行榜。粉絲也對〈這世的名字〉狂讚，譽為「今年最療癒的哲式情歌」，創意梗圖更瘋傳網路。

〈這世的名字〉MV拍攝花絮也引發熱烈討論。導演巧妙運用博物館內挑高大廳的自然光，鏡頭緩慢推移，捕捉張信哲與古物對話的沉靜之美。其中一幕他在書畫前輕聲吟唱，更被網友戲稱「詩人穿越回古代」。拍攝當天為求完美，團隊全程封館進行，形容這次合作宛如「將音樂與歷史裝進時光膠囊」，藝術與傳承的結合令人驚豔。

