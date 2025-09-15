記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星韓智恩因參演電影《Real》走紅，而後在戲劇《浪漫的體質》、《我的室友是九尾狐》、《問問星星吧》等作品都有亮麗表現。近日，她難得出演實境真人秀《全知干預視角》，秀出自己的爬蟲類寵物蜥蜴，卻被觀眾質疑「瘦到只剩骨頭」，遭轟虐待動物，相關爭議持續擴大，她也透過公司發聲「有定期確認該寵物健康，未來會更細心地花心思照顧。」

▼▲韓智恩公開自己的守宮寵物，怎料掀起爭議。（圖／翻攝自MBC YouTube）



韓智恩近日在《全知干預視角》秀出寵物「moni」，在某個契機之下透過友人才開始飼養，約莫養了5個月，而她也在節目裡公開照顧守宮的過程，每早要在牠周遭噴水，讓寵物可以喝水並親自餵食。只是當鏡頭拍到寵物「moni」特寫時，卻引來了觀眾質疑「守宮瘦到只剩骨頭」，似乎沒有受到正確的方式飼養。

▲韓智恩的守宮瘦到頭骨都看得見，觀眾轟她虐待動物。（圖／翻攝自MBC YouTube）



相關爭議在韓延燒，韓智恩的寵物「moni」被指出瘦到頭骨都清晰可見，網友認為極度不正常，紛紛留言表示「這程度已經是飢餓狀態了」、「是幾天才餵一次飯啊」、「我家的寶寶6個月才這樣，moni這樣的體型實在太小了」等反應。

對此，韓智恩透過公司婉轉表示：「會定期檢查健康狀況並持續觀察，moni現在很活潑，沒有任何健康問題，生活得很好。今後也會更加細心照顧，感謝大家為牠擔憂並給予關心。」正面回應網友的疑慮。