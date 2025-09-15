2025年10月「韓星來台總整理」！20組大咖都要來　應援票選啟動

記者劉宜庭／綜合報導

2025年10月將迎來新一波強勁韓流，眾多韓國人氣偶像與團體接連登台開唱，引爆全台粉絲期待。為此，全台最大應援平台FansWorld粉絲窩舉辦「2025年10月韓星來台」應援票選活動，邀請粉絲們共同集氣，為心愛的偶像爭取在台灣的最大曝光度。

本次應援票選活動陣容星光熠熠，囊括了即將在10月份來台的所有韓星，包括大勢女團BLACKPINK、Red Velvet成員WENDY、SHINee成員KEY與溫流、MAMAMOO成員輝人、Apink成員鄭恩地，以及FTISLAND、THE BOYZ、fromis_9、BIBI、TEEN TOP等多組藝人。

最終獲得最多愛心數的偶像，將在他們台灣演出當天，榮登「FansWorld粉絲窩」Facebook粉絲專頁的橫幅(Banner)主角。不僅如此，擁有超過400萬人追蹤的《ETtoday星光雲》也將為冠軍偶像製作並刊登一篇「偶像專屬推坑」專題報導，讓偶像的魅力被更多人看見，擴大在台的影響力。

▲2025年10月預計來台韓星名單。（圖／ETtoday）

活動名稱：粉絲窩「2025年9月來台韓星」應援票選活動

一、活動辦法：

應援投票活動列出2025年10月即將來台的韓星，獲得最多愛心數的偶像，將於演出當天登上「FansWorld粉絲窩」Facebook粉絲專頁橫幅(Banner)，擁有400萬人追蹤的《ETtoday星光雲》也貼出該「偶像專屬推坑」專題報導，擴大你偶像在台曝光度！

二、活動時間：

即日起至2025年9月28日23:59止。

三、參與方式：

加入ETtoday會員，登入FansWorld粉絲窩，使用愛心投票。愛心可以通過簽到、完成特定任務來獲得。

四、注意事項：

1.若第一名因故取消來台行程，則由第二名遞補獲獎資格，以此類推。

2.投票活動上線後才宣布來台的韓星，恕不列入本次票選選項。

3.「FansWorld粉絲窩」保有最終修改、變更及解釋活動內容之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權。