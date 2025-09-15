陳曉東貼文消失了！　幫于朦朧發聲「坦蕩蕩這麼難嗎」疑遭撤下

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星于朦朧於墜樓身亡，陸網瘋傳陰謀論，香港藝人陳曉東忍不住以「坦蕩蕩的那麼難嗎？」發文，提其「望檢查公正，人世間需要多一點光，外面又下雨，朦朧了。」被視為替于朦朧事件發聲，然而網友發現他的發文消失了。

▲陳曉東發文「坦蕩蕩的那麼難嗎？」被視為幫于朦朧發聲。（圖／翻攝自微博）

陸網普遍議論于朦朧離世存在疑點，娛樂圈多位明星發文悼念，其中陳曉東發出一張朦朧車景照，配文寫下：「怎麽目前沒有一個在場的真情流露一下，哪怕會呈堂成證供，怎麽看全都是在刪刪刪？真難過，一雙眼睛一個監控都沒有？怎麽都這麽冷漠，望檢查公正，人世間需要多一點光，外面又下雨，朦朧了。」他過去與于朦朧曾參加陸綜《追光吧哥哥》。

▲陳曉東貼文消失。（圖／翻攝自微博）

不料陳曉東發文自昨日起已經看不到，網友輪番在前一則發文留言「是被平台下的嗎」、「又被刪除了，我以為有了希望，現在看來幾乎再次不了了之，不管怎樣陳曉東老師讓人敬佩，」、「哥保護好自己！昨天我看見了！看見了！今天那條作品就不見了！」、「小心外出，多報平安，好人不要再少了」、「照顧好自己，哥」。